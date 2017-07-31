В Тюмени иномарка вспыхнула прямо на парковке около крупного торгового центра. Фотографии с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы. Судя по снимкам, только чудо спасло от огня еще несколько машин, припаркованных рядом со злополучной иномаркой.
«Сейчас у [бульвара] Бориса Щербины (ТЦ „Окей“)», — написал один из очевидцев в паблике «ЧС Тюмень» и опубликовал фотографии с парковки около торгового центра. Там загорелся один из припаркованных автомобилей. На снимках видны языки пламени, охватившего машину, которая стоит в опасной близости от других автомобилей. Пользователи предположили, что иномарку могли поджечь злоумышленники, либо у машины вспыхнула электропроводка. «Коктейль кто-то бросил, что ли», — написал тюменец Александр Бабушкин.
Как рассказали корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС по области, сообщение о пожаре поступило в 21:48. На парковке около торгового центра горел автомобиль BMW. Уже в 21:52 на место прибыли две единицы техники и восемь сотрудников противопожарной службы. Огонь был ликвидирован в 21:59, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Припаркованные рядом автомобили не пострадали, заверили в ведомстве.