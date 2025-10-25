Инстасамка опровергла информацию о том, что машина стоит 17 миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Известный блогер из Тобольска (Тюменская область) Дарья Зотеева (Инстасамка) приобрела новый суперкар McLaren 750S Spider стоимостью 30 миллионов рублей. Девушка продемонстрировала автомобиль в своем telegram-канале.

«Вижу в пабликах диз инфу про 17 миллионов за тачку, гайз, она стоит 30 лямов. Это Spider», — пишет блогер.

McLaren 750S Sp блогерши Фото: telegram-канал «INSTASAMKA»