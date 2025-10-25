Тоболячка Инстасамка купила суперкар McLaren за 30 миллионов рублей. Фото
Инстасамка опровергла информацию о том, что машина стоит 17 миллионов рублей
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Известный блогер из Тобольска (Тюменская область) Дарья Зотеева (Инстасамка) приобрела новый суперкар McLaren 750S Spider стоимостью 30 миллионов рублей. Девушка продемонстрировала автомобиль в своем telegram-канале.
«Вижу в пабликах диз инфу про 17 миллионов за тачку, гайз, она стоит 30 лямов. Это Spider», — пишет блогер.
McLaren 750S Sp блогерши
Фото: telegram-канал «INSTASAMKA»
Ранее URA.RU сообщало, что певица Инстасамка зарегистрировала новый товарный знак DAISUKI для выхода на рынок косметики. Бренд оформлен на ее компанию ООО «Рич Флекс», которая ранее занималась производством напитков и сухариков.
