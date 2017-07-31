В Тюмени прекратили уголовное дело в отношении ВИЧ-диссидентки, у которой из-за отсутствия лечения умерла маленькая дочь. Как рассказал корреспонденту «URA.RU» старший помощник прокурора области Елена Мельникова, решение прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон принял Калининский районный суд Тюмени.
Потерпевшим по делу был признан супруг ВИЧ-диссидентки, которую обвиняли по статье 109 УК РФ в причинении смерти по неосторожности. В начале судебного заседания было заявлено ходатайство о прекращении дела в связи с примирением сторон, которое суд удовлетворил. Представитель прокуратуры возражал против такого исхода дела, теперь у надзорного ведомства есть 10 суток для обжалования решения, сообщила Елена Мельникова.
Согласно данным на сайте Калининского районного суда Тюмени, материалы дела ВИЧ-диссидентки поступили в суд четвертого июля, заседание состоялось 25 июля под председательством судьи Ирины Тыжных.
Как уже писало «URA.RU», двухлетняя дочь тюменской ВИЧ-диссидентки скончалась в апреле. Мать не лечилась сама и не позволяла врачам обследовать малышку, заявляя, что ВИЧ не существует. История получила большой резонанс по всей России. Так, зампредседателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в комментарии «URA.RU» резко высказалась в отношении ВИЧ-диссидентства, назвав его сторонников «мракобесами», и выступила за запрет движения на законодательном уровне.