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Главные новости Тюменской области
17:50  31 июля 2017 1

Тюменский суд простил ВИЧ-диссидентку, из-за которой умер ребенок

Суд Планков Валишин. Челябинск., приговор, суд, именем российской федерации
Дело было прекращено за примирением сторонФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени прекратили уголовное дело в отношении ВИЧ-диссидентки, у которой из-за отсутствия лечения умерла маленькая дочь. Как рассказал корреспонденту «URA.RU» старший помощник прокурора области Елена Мельникова, решение прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон принял Калининский районный суд Тюмени.

Потерпевшим по делу был признан супруг ВИЧ-диссидентки, которую обвиняли по статье 109 УК РФ в причинении смерти по неосторожности. В начале судебного заседания было заявлено ходатайство о прекращении дела в связи с примирением сторон, которое суд удовлетворил. Представитель прокуратуры возражал против такого исхода дела, теперь у надзорного ведомства есть 10 суток для обжалования решения, сообщила Елена Мельникова.

Согласно данным на сайте Калининского районного суда Тюмени, материалы дела ВИЧ-диссидентки поступили в суд четвертого июля, заседание состоялось 25 июля под председательством судьи Ирины Тыжных.

Как уже писало «URA.RU», двухлетняя дочь тюменской ВИЧ-диссидентки скончалась в апреле. Мать не лечилась сама и не позволяла врачам обследовать малышку, заявляя, что ВИЧ не существует. История получила большой резонанс по всей России. Так, зампредседателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в комментарии «URA.RU» резко высказалась в отношении ВИЧ-диссидентства, назвав его сторонников «мракобесами», и выступила за запрет движения на законодательном уровне.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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