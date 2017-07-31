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31 июля 2017
18:02  31 июля 2017 2

В Кремле рассказали, как сокращение дипломатов США затормозит выдачу виз

ИННОПРОМ-2017. Первый день международной выставки. Екатеринбург, песков дмитрий
Песков посоветовал обращаться в посольство с вопросами о сроках выдачи визФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кремль пока не решил, повлияет ли на скорость выдачи виз решение о сокращении количества американских дипломатов в России. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Посол США в России Майкл Макфол ранее говорил, что сокращение дипломатов США в России повлечет за собой увеличение сроков оформления виз до недель и месяцев. Песков ответил, что с этим вопросом нужно обращаться в посольство США, передает Nation News.

Как ранее писало «URA.RU», 28 июля МИД РФ запретил американским дипломатам пользоваться дачей в Серебряном бору и складом в Москве. Кроме того, до 1 сентября Россия потребовала от Америки отослать 755 дипломатов из нашей страны.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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