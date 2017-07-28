Россия запретила американским дипломатам пользоваться элитной дачей в Подмосковье

МИД РФ запретил дипломатам из США пользоваться дачей в Серебряном бору и складом в Москве. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.
Использование американским посольством складов на Дорожной улице и дачи в Серебряном бору приостановлено с 1 августа. Кроме того, РФ потребовала от Америки сократить число дипломатов, находящихся в нашей стране. Срок — до 1 сентября.
«Предлагаем Америке привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в посольстве США в Москве и генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США», — говорится в сообщении МИД РФ.
Таким образом, число америкнских дипломатов должно сократиться до 455 человек: «В случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности российских дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ».
Напомним, 27 июля стало известно, что МИД РФ не исключает, что из страны могут выслать 35 американских дипломатов и арестовать дачный комплекс в Сосновом Бору.