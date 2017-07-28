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28 июля 2017
14:37  28 июля 2017 0

Россия запретила американским дипломатам пользоваться элитной дачей в Подмосковье

МИД РФ выпустил официальное сообщение о введении санкцийФото: Flickr

МИД РФ запретил дипломатам из США пользоваться дачей в Серебряном бору и складом в Москве. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

Использование американским посольством складов на Дорожной улице и дачи в Серебряном бору приостановлено с 1 августа. Кроме того, РФ потребовала от Америки сократить число дипломатов, находящихся в нашей стране. Срок — до 1 сентября.

«Предлагаем Америке привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в посольстве США в Москве и генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США», — говорится в сообщении МИД РФ.

Таким образом, число америкнских дипломатов должно сократиться до 455 человек: «В случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности российских дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ».

Напомним, 27 июля стало известно, что МИД РФ не исключает, что из страны могут выслать 35 американских дипломатов и арестовать дачный комплекс в Сосновом Бору.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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