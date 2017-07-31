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31 июля 2017
18:45  31 июля 2017 0

На отдыхе в Турции за два дня погибли пять россиян. Ростуризм выступил со спецобращением

Ирина Шейк, Михаил Галустян, Турция, море, турция, флаг турции, достопримечательности турции, анталья
Погибшие россияне имели проблемы со здоровьемФото: depositphotos.com

Пять российских туристов погибли в Турции с 29 по 30 июля. Четверо из них умерли во время купания.

Туристы из России, погибшие во время отдыха в Турции, имели проблемы со здоровьем, передает «Национальная служба новостей». В связи с этим Ростуризм рекомендует россиянам учитывать особенности своего организма при выборе курорта. В ведомстве советуют выделить время на адаптацию и помнить о риске получить солнечный удар.

Одна из рекомендаций касается гостиниц. Для отдыха советуют выбирать отели с центральным водоснабжением и канализацией. Пить рекомендуют знакомые напитки и только бутилированную воду, передает телеканал 360.

30 июля появилась информация о гибели российской туристки Ольги Астафьевой в Анталье. Женщина потеряла сознание во время купания, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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