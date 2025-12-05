Россияне высказались, что в схеме Долиной их возмущает сильнее всего
Россиян возмущает не персона певицы, а несправедливость спорной ситуации вокруг квартиры
Большинство россиян считает, что в таких спорных ситуациях, как с Ларисой Долиной, квартира должна остаться у добросовестного покупателя. Об этом сообщили исследовательские центры.
«Выяснилось, что безотносительно ситуации с Долиной абсолютное большинство россиян — 93,8% — убеждены, что в спорной ситуации квартира должна оставаться у добросовестного покупателя <...> Порядка 93% россиян уверены, что неправильно переводить риски на покупателя в подобных ситуациях и он не должен нести ответственность за ошибки и просчеты продавца», — приводят «Ведомости» результаты исследований центра «Робовокс» и компании онлайн-исследований «ОнИн». Исследования проводились с 1 по 3 декабря. Как пишут СМИ, россиян возмущает несправедливость, а не персона певицы, с чьим именем связана спорная ситуация.
В 2024 году певица Лариса Долина стала жертвой телефонных мошенников, из-за которых продала свою квартиру. Недвижимость купила Полина Лурье, однако позднее Долина оспорила сделку. По словам певицы, она не осознавала своих действий в момент продажи недвижимости. Сейчас дело находится в Верховном суде.
