Россияне высказались, что в схеме Долиной их возмущает сильнее всего

Большинство россиян видят несправедливость в ситуации с квартирой Долиной
05 декабря 2025 в 12:27
Россиян возмущает не персона певицы, а несправедливость спорной ситуации вокруг квартиры

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Большинство россиян считает, что в таких спорных ситуациях, как с Ларисой Долиной, квартира должна остаться у добросовестного покупателя. Об этом сообщили исследовательские центры. 

«Выяснилось, что безотносительно ситуации с Долиной абсолютное большинство россиян — 93,8% — убеждены, что в спорной ситуации квартира должна оставаться у добросовестного покупателя <...> Порядка 93% россиян уверены, что неправильно переводить риски на покупателя в подобных ситуациях и он не должен нести ответственность за ошибки и просчеты продавца», — приводят «Ведомости» результаты исследований центра «Робовокс» и компании онлайн-исследований «ОнИн». Исследования проводились с 1 по 3 декабря. Как пишут СМИ, россиян возмущает несправедливость, а не персона певицы, с чьим именем связана спорная ситуация. 

В 2024 году певица Лариса Долина стала жертвой телефонных мошенников, из-за которых продала свою квартиру. Недвижимость купила Полина Лурье, однако позднее Долина оспорила сделку. По словам певицы, она не осознавала своих действий в момент продажи недвижимости. Сейчас дело находится в Верховном суде. 

Скандал с продажей квартиры Ларисы Долиной

