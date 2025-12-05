То, что обсуждает президент России Владимир Путин с лидерами других стран, и то, что обсуждают в ЕС, — сильно отличается. Это заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Представители реального мира встречаются, чтобы обсудить рост и развитие. Мы, европейцы, встречаемся, чтобы решить, сколько оружия мы должны предоставить Зеленскому», — написал политик в соцсети X. В связи с этим он также задал вопрос, действительно ли при таком раскладе у Европы нет будущего. Отдельно политик уточнил, что Россию изолированной страной считать невозможно.