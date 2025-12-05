На Западе поставили Путина в пример из-за его визита в Индию
Владимир Путин прибыл в столицу Индии 4 декабря
Фото: Роман Наумов © URA.RU
То, что обсуждает президент России Владимир Путин с лидерами других стран, и то, что обсуждают в ЕС, — сильно отличается. Это заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
«Представители реального мира встречаются, чтобы обсудить рост и развитие. Мы, европейцы, встречаемся, чтобы решить, сколько оружия мы должны предоставить Зеленскому», — написал политик в соцсети X. В связи с этим он также задал вопрос, действительно ли при таком раскладе у Европы нет будущего. Отдельно политик уточнил, что Россию изолированной страной считать невозможно.
Владимир Путин прибыл в Индию 4 декабря по приглашению премьер-министра. Встреча приурочена к проведению Российско-индийского форума. В рамках визита пленарное заседание, в ходе которого стороны обсудят дальнейшее развитие торговых отношений, возможность расширения присутствия индийских производителей на российском рынке.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.