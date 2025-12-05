Аэропорт Грозный приостановил перелеты
05 декабря 2025 в 12:19
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В аэропорту Грозного введены временные ограничения на полеты. Об этом сообщили в Росавиации.
