Более 77% россиян доверяют Путину
78% россиян уверены, что президент хорошо выполняет свою работу
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Более 77% россиян заявили об уверенности в том, что президент РФ Владимир Путин хорошо выполняет свою работу и доверяют ему. Это следует из опроса фонда «Общественное мнение».
Уровень доверия к Владимиру Путину, по данным опроса, составил 77% населения, что на 1 процентный пункт выше показателя предыдущей недели. Кроме того, 78% респондентов (также плюс 1 процентный пункт за неделю) заявили, что считают работу президента на своем посту выполняемой им надлежащим образом. Данные опроса опубликованы на сайте фонда.
Опрос проводился с 28 по 30 ноября в 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. В нем приняло участие 1,5 тысячи российских граждан.
