Более 77% россиян доверяют Путину

78% россиян уверены, что президент хорошо выполняет свою работу

Более 77% россиян заявили об уверенности в том, что президент РФ Владимир Путин хорошо выполняет свою работу и доверяют ему. Это следует из опроса фонда «Общественное мнение».

Уровень доверия к Владимиру Путину, по данным опроса, составил 77% населения, что на 1 процентный пункт выше показателя предыдущей недели. Кроме того, 78% респондентов (также плюс 1 процентный пункт за неделю) заявили, что считают работу президента на своем посту выполняемой им надлежащим образом. Данные опроса опубликованы на сайте фонда.