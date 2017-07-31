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31 июля 2017
19:39  31 июля 2017 0

Ляшко потребовал прогнать с Украины посла США из-за поста в соцсети

Неопознанные войска в Крыму. Украина. Севастополь, дорожный знак, стоп, войска, крым, солдаты, военные, украина, флаг
Лидер "Радикальной партии" удивлен вмешательством американцев в дела суверенной страныФото: Валентина Свистунова © URA.RU

Лидер «Радикальной партии Украины» Олег Ляшко потребовал выгнать из страны посла США Мари Йованович. Политик обиделся на ее оценку нового состава Верховного суда страны.

В пятницу, 28 июля, Высшая квалификационная комиссия судей опубликовала список из 120 победителей конкурса на включение в новый состав Верховного суда Украины. Ряд лиц вызвал иронию у американского посольства, которое критично прокомментировало в Twitter итоги конкурса: «Ряд сильных кандидатов попал в состав Верховного суда, но всё же добропорядочность многих из них вызывает сомнения». Эта запись и возмутила Олега Ляшко.

«Почему американцы возмущаются, что Россия и Украина вмешиваются в их выборы, если они сами беспардонно вмешиваются во внутренние дела суверенной страны. Так унизительно общаются только с сырьевыми колониями. Я никому не позволю так говорить с моей Украиной!» — заявил в ответ в Facebook лидер «Радикальной партии». И обратился к МИД с требованием отзыва посла, который работает в стране с августа 2016 года.

Виктор Жуков
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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