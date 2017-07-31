Путин отчитал главу Калмыкии за поборы в школах

Президент РФ Владимир Путин поручил главе Калмыкии Алексею Орлову разобраться с ситуацией в школах региона, где родителей учеников заставляют покупать парты.
Во время прямой линии Путину рассказали, что в школах региона от родителей требуют покупать парты для детей. Глава РФ признался, что это удивило его, и попросил Орлова быстро решить этот вопрос. «Когда заставляют покупать учебники, это уже нарушает закон, но купить парту — это что-то новенькое, я такого еще никогда не видел и не слышал», — приводит слова Путина телеканал 360.
Лидер республики пообещал разобраться в ситуации и выяснить, в каких именно школах региона родителям выставляют такие требования. «Немедленно, выйдя из вашего кабинета, займусь этими вопросами», — отметил Алексей Орлов.