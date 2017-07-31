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31 июля 2017
21:04  31 июля 2017 1

Путин отчитал главу Калмыкии за поборы в школах

Орлов пообещал решить вопрос с поборами в школахФото: сайт президента России

Президент РФ Владимир Путин поручил главе Калмыкии Алексею Орлову разобраться с ситуацией в школах региона, где родителей учеников заставляют покупать парты.

Во время прямой линии Путину рассказали, что в школах региона от родителей требуют покупать парты для детей. Глава РФ признался, что это удивило его, и попросил Орлова быстро решить этот вопрос. «Когда заставляют покупать учебники, это уже нарушает закон, но купить парту — это что-то новенькое, я такого еще никогда не видел и не слышал», — приводит слова Путина телеканал 360.

Лидер республики пообещал разобраться в ситуации и выяснить, в каких именно школах региона родителям выставляют такие требования. «Немедленно, выйдя из вашего кабинета, займусь этими вопросами», — отметил Алексей Орлов.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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