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Главные новости Пермского края
08:08  01 августа 2017 0

На Прикамье обрушился град размером с перепелиное яйцо. ФОТО

В селе Кыласово от крупного града пострадали стеклаФото: "ВКонтакте" / "Подслушано Кунгур"

В понедельник, 31 июля, над Кунгурским районом Пермского края выпали осадки в виде крупного града. Он сопровождался сильным ливнем и грозой.

Некоторые куски льда, которые падали с неба, немногим уступали в размерах спичечному коробку. Местные жители сразу же начали выкладывать фото в социальных сетях.

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Фото: Подслушано Кунгур

По словам очевидцев, наиболее крупный град выпал в районе села Кыласово Кунгурского района, где от осадков пострадали окна. Между тем синоптики предупреждали о надвигающейся непогоде.

Кроме того, 1 и 2 августа жителей Прикамья также ожидают сильные дожди, град, порывы ветра до 20—25 м/с.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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