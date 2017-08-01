В понедельник, 31 июля, над Кунгурским районом Пермского края выпали осадки в виде крупного града. Он сопровождался сильным ливнем и грозой.
Некоторые куски льда, которые падали с неба, немногим уступали в размерах спичечному коробку. Местные жители сразу же начали выкладывать фото в социальных сетях.
По словам очевидцев, наиболее крупный град выпал в районе села Кыласово Кунгурского района, где от осадков пострадали окна. Между тем синоптики предупреждали о надвигающейся непогоде.
Кроме того, 1 и 2 августа жителей Прикамья также ожидают сильные дожди, град, порывы ветра до 20—25 м/с.