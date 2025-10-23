«Статус индивидуального предпринимателя Лымарь получил весной 2025 года, зарегистрировавшись в Санкт-Петербурге. Сейчас экс-глава Пермского управления ФСИН ликвидирует ИП. Изменения были внесены в реестр в октябре текущего года», — сообщает газета Business Class

Юрий Лымарь возглавлял ГУФСИН по Пермскому краю с октября 2019 года по декабрь 2022 года. Затем он добровольно покинул пост руководителя и вышел на пенсию. До этого Лымарь в течение десяти лет руководил управлением ФСИН по Псковской области. В настоящее время информации о его новых профессиональных планах не поступало.