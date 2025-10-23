Логотип РИА URA.RU
Экс-глава Пермского управления ФСИН ликвидирует ИП

23 октября 2025 в 07:45
Юрий Лымарь занимал должность начальника ГУФСИН Пермского края с 2019 по 2022 годы

Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Бывший начальник Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) по Пермскому краю Юрий Лымарь завершил свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. Это следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц. 

«Статус индивидуального предпринимателя Лымарь получил весной 2025 года, зарегистрировавшись в Санкт-Петербурге. Сейчас экс-глава Пермского управления ФСИН ликвидирует ИП. Изменения были внесены в реестр в октябре текущего года», — сообщает газета Business Class

Юрий Лымарь возглавлял ГУФСИН по Пермскому краю с октября 2019 года по декабрь 2022 года. Затем он добровольно покинул пост руководителя и вышел на пенсию. До этого Лымарь в течение десяти лет руководил управлением ФСИН по Псковской области. В настоящее время информации о его новых профессиональных планах не поступало.

