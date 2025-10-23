Логотип РИА URA.RU
Экономика

Недвижимость

В Перми назвали популярные дома на рынке ИЖС

Пермяки стали чаще интересоваться одноэтажными домами
23 октября 2025 в 08:48
Спросом пользуются дома до 150 квадратных метров

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Перми вырос спрос на одноэтажные загородные дома. Чаще всего покупатели интересуются недвижимостью площадью 85-150 квадратных метров. Об этом URA.RU рассказал руководитель агентства недвижимости «Твой дом» Дмитрий Клементьев.

«Раньше была мода на двухэтажные дома, сейчас стали чаще спрашивать одноэтажные. Дома по 200-300 квадратных метров тоже никуда не делись, но это узкий сегмент. Большой популярностью пользуются дома 85-150 квадратных метров», — отметил агент по недвижимости.

По словам Дмитрия Клементьева, дом площадью 90 квадратных метров можно купить от 7 млн рублей, если не учитывать стоимость участка. Собеседник агентства уточнил, что можно построить дом дешевле, но зимой расходы на коммунальные услуги в нем достигнут 15-20 тысяч рублей в месяц. «Большинство бюджетных домов строится без подключения к газу, поэтому нужно учесть дополнительные расходы. Если дом построен качественно, то „коммуналка“ за городом не превысит затрат на городскую квартиру», — добавил собеседник агентства.

Ранее на URA.RU вышло большое интервью про рынок ИЖС в Перми. Дмитрий Клементьев рассказал, можно ли построить дом за копейки и почему загородная жизнь в Екатеринбурге привлекательнее, чем в Перми.

 

