Российского чиновника уволили после скандала с шокирующими снимками

В Приморье руководитель отдела общего образования департамента образования и науки Александр Евсеев лишился своего поста из-за компрометирующих фотографий.
Сразу ряд СМИ сообщает о том, что высокопоставленный чиновник снят с должности с понедельника, 31 июля. Издания, описывающие скандал, ссылаются на РИА Новости (в том числе НТВ и Lenta.Ru), однако на сайте агентства материал, касающийся Евсеева, обнаружить не удалось.
Как уточняет НТВ, блогеры нашли в Сети неприличные фотографии с человеком, похожим на Евсеева. Герой снимков занимался копрофилией и, стоя полностью обнаженным, в открытом виде демонстрировал документы.
«Росбалт» добавляет, что в «Единой России», куда входит Евсеев, скандал комментировать отказались. Журналисты предполагают, что чиновника, работавшего с детьми, могли подставить.