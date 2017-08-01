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01 августа 2017
31 июля 2017
Главные новости Москвы
07:43  01 августа 2017 0

Российского чиновника уволили после скандала с шокирующими снимками

Фото человека, похожего на Евсеева, сломали чиновнику карьеруФото: ВКонтакте, взято с НТВ

В Приморье руководитель отдела общего образования департамента образования и науки Александр Евсеев лишился своего поста из-за компрометирующих фотографий.

Сразу ряд СМИ сообщает о том, что высокопоставленный чиновник снят с должности с понедельника, 31 июля. Издания, описывающие скандал, ссылаются на РИА Новости (в том числе НТВ и Lenta.Ru), однако на сайте агентства материал, касающийся Евсеева, обнаружить не удалось.

Как уточняет НТВ, блогеры нашли в Сети неприличные фотографии с человеком, похожим на Евсеева. Герой снимков занимался копрофилией и, стоя полностью обнаженным, в открытом виде демонстрировал документы.

«Росбалт» добавляет, что в «Единой России», куда входит Евсеев, скандал комментировать отказались. Журналисты предполагают, что чиновника, работавшего с детьми, могли подставить.

Валерий Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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