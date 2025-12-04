Путин раскрыл правду о столице Древней Руси

Логотип РИА URA.RU
Путин: Киев стал столицей Древней Руси после Новгорода
04 декабря 2025 в 22:54
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Первой столицей Древней Руси был Новгород, а затем этот статус перешел к Киеву. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в интервью.

«Первая столица, согласно истории, была в Новгороде на северо-западе Руси. Затем она переместилась в Киев», — сказал Путин в интервью индийскому телеканалу India Today.

Ранее в интервью индийскому каналу Путин рассказал, что в РФ у части граждан сформировался своеобразный культ индийской культуры, и он относится к этому положительно. Президент отметил, что рассчитывает на совпадение национальных целей России и Индии.

