Путин раскрыл правду о столице Древней Руси
Путин рассказал о первой столице Руси
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Первой столицей Древней Руси был Новгород, а затем этот статус перешел к Киеву. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в интервью.
«Первая столица, согласно истории, была в Новгороде на северо-западе Руси. Затем она переместилась в Киев», — сказал Путин в интервью индийскому телеканалу India Today.
Ранее в интервью индийскому каналу Путин рассказал, что в РФ у части граждан сформировался своеобразный культ индийской культуры, и он относится к этому положительно. Президент отметил, что рассчитывает на совпадение национальных целей России и Индии.
