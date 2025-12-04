Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Путин назвал самых близких друзей России

Путин: Индия и Китай самые близкие друзья России
04 декабря 2025 в 22:36
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Путин хочет, чтобы цели России и Индии совпадали

Путин хочет, чтобы цели России и Индии совпадали

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин назвал Индию и Китай «самыми близкими друзьями» Москвы. Об этом он заявил в интервью индийскому телеканалу India Today.

«Индия и Китай — наши самые близкие друзья. Мы глубоко ценим эти отношения», — заявил Путин.

Путин отметил, что в РФ у части граждан сформировался своеобразный культ индийской культуры, и он относится к этому положительно. Путин отметил, что рассчитывает на совпадение национальных целей России и Индии. По его мнению, премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин, обладая достаточной мудростью, смогут урегулировать возникшие между их странами разногласия и найти взаимоприемлемые решения по спорным вопросам.

Материал из сюжета:

Путин дал большое интервью India Today

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал