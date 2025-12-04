Путин назвал самых близких друзей России

Путин отметил, что в РФ у части граждан сформировался своеобразный культ индийской культуры, и он относится к этому положительно. Путин отметил, что рассчитывает на совпадение национальных целей России и Индии. По его мнению, премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин, обладая достаточной мудростью, смогут урегулировать возникшие между их странами разногласия и найти взаимоприемлемые решения по спорным вопросам.