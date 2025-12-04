Путин раскрыл, как Telegram влияет на россиян

Путин прокомментировал влияние мессенджеров на молодое поколение Фото: Роман Наумов © URA.RU

Такие мессенджеры, как Telegram используются, в том числе, чтобы оказывать влияние на молодое поколение россиян. Об этом президент РФ рассказал в интервью.

«Telegram, как и другие мессенджеры, используются для того, чтобы как-то влиять на молодежную среду», — сказал Путин в интервью индийскому телеканалу India Today. Он добавил, что власти должны уметь работать с этими соцсетями.