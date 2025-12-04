Путин об СВО, Трампе и сотрудничестве с Индией: главные заявления президента в интервью India Today

Путин подтвердил, что Индия остается для России одним из главных партнеров Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин дал большое интервью индийскому телеканалу India Today. Медиахолдинг отдельно подчеркнул, что эта беседа носит «особую значимость». Прямая трансляция шла на сайте телеканала.

В ходе интервью Путин ответил на вопросы о спецоперации, возможных переговорах и «мирном плане», о внешней политике США при нынешнем президента Дональде Трампе, встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и развитии российско-индийских отношений. Главные заявления российского лидера — в материале URA.RU.

Отношения России и Индии

Сотрудничество с Индией

Москва и Дели готовы развивать совместные проекты в сфере цифровых технологий Фото: пресс-служба президента РФ

Путин подтвердил, что Индия остается для России одним из главных и наиболее надежных партнеров. Он напомнил, что деловые связи между компаниями двух стран формировались задолго до обострения ситуации вокруг Украины и продолжили развиваться даже на фоне санкционного давления и геополитической турбулентности. По словам президента, фундамент партнерства — это взаимная выгода и доверие.

Президент отметил, что Москва и Нью-Дели готовы активно развивать совместные проекты в сфере искусственного интеллекта и других «цифровых» технологий. «У России и Индии существует множество интересных направлений сотрудничества, ориентированных на будущее, в том числе искусственный интеллект», — заявил он. Путин связал развитие таких проектов с необходимостью обеспечить устойчивость и прогнозируемость отношений по ключевым направлениям. Это позволяет компаниям и государственным структурам планировать долгосрочные программы и добиваться заявленных целей.

Экономические отношения с Индией

Путин обратил внимание на то, что Индия превратилась в одного из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на европейский рынок. Это связано в том числе с переработкой российской нефти на индийских НПЗ, но не сводится только к этому фактору. Путин подчеркнул, что взаимодействие России и Индии в энергетике не зависит ни от конфликта на Украине, ни от текущей конъюнктуры на рынке.

Владимир Путин подчеркнул, что Индия по-прежнему остается для России надежным и доверительным партнером в области безопасности и военно-технического взаимодействия. Москва не ограничивается продажей готовых образцов вооружений и техники. Россия передает индийской стороне военные технологии и разработки, что в самой сфере ВТС является редкой практикой.

Поставки нефти в Индию

Президент России отдельно остановился на ситуации с поставками российской нефти в Индию. По его словам, экспорт идет в штатном режиме. «Поставки российской нефти в Индию идут ритмично», — отметил Путин. Российские нефтяные компании высоко оценивают взаимодействие с индийскими покупателями и считают их надежными партнерами.

Индийские военные и российский опыт применения оружия

Отдельно президент остановился на уровне профессиональных связей между военными двух стран. Путин отметил, что благодаря многолетнему взаимодействию индийские военные специалисты хорошо понимают, в каких условиях наилучшим образом действует то или иное вооружение. «Индийские военные специалисты, благодаря тесным связям с нашими военными, четко понимают, при каких обстоятельствах то или иное оружие действует лучше всего и где и когда оно должно применяться», — заявил он.

Торговый дисбаланс и интерес Индии к российским ресурсам

Оценивая состояние торговли, Путин признал, что между странами существует серьезный дисбаланс: объем российских поставок в Индию заметно превышает индийский экспорт в РФ. Однако это не приводит к ограничениям со стороны Нью-Дели. «РФ и Индия отдают отчет, что существуют дисбалансы в торговле, но Нью-Дели не вводит ограничения, потому что нуждается в российских ресурсах», — сказал президент. Речь идет прежде всего о нефти, нефтепродуктах и удобрениях.

По словам Путина, Нарендра Моди «постоянно поднимает вопрос увеличения поставок удобрений, нефти и нефтепродуктов из России». Москва и Нью-Дели сходятся в том, что выравнивать торговый баланс нужно не за счет запретов, а за счет расширения индийского экспорта и новых кооперационных проектов.

Заявления о США

Оценка Трампа

Трамп руководствуется интересами США, так же как Москва исходит из интересов России Фото: Официальный сайт Президента РФ

Отвечая на прямой вопрос журналиста India Today о том, как Путин оценивает Дональда Трампа, Владимир российский президент отказался от персональной характеристики американского лидера. Он подчеркнул, что оценка политика — «это прерогатива граждан соответствующей страны», и такие выводы должны делаться в ходе избирательного процесса, а не за его пределами или извне. По словам российского президента, Трамп руководствуется, прежде всего, интересами США, так же как Москва исходит из национальных интересов России. Комментируя решения Трампа, Путин отметил, что они не являются «произвольными», а свидетельствуют о проведении самостоятельного политического курса.

Позиция США по урегулированию конфликта на Украине

Владимир Путин сообщил, что у Вашингтона и лично у Дональда Трампа есть собственное понимание причин, по которым украинский конфликт должен быть завершен в максимально сжатые сроки. По его оценке, США активно ищут пути урегулирования кризиса. Тема сокращения потерь постоянно присутствует в заявлениях Трампа о ситуации на Украине.

Комментируя риторику Трампа, Путин заявил, что верит в искренность этих намерений. По его словам, американский лидер действительно руководствуется в том числе гуманитарными мотивами. В то же время российский президент отдельно указал, что на позицию Вашингтона влияют и политические, и экономические интересы США.

На позицию Вашингтона влияют и политические, и экономические интересы США Фото: Official White House / Shealah Craighead

«Двойные стандарты»: несправедливость политики США

Также президент РФ указал на то, что сами Соединенные Штаты продолжают приобретать у России ядерное топливо. На этом фоне, по его словам, выглядят нелогичными и несправедливыми претензии Вашингтона к Нью-Дели по поводу сотрудничества с Москвой в энергетической сфере. Российский лидер подчеркнул, что поставки нефти РФ в Индию идут в штатном режиме, без сбоев и нарушений.

СВО и Украина

Стремление России на Украине

Россия намерена защищать свои интересы Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Путин подчеркнул, что задача России на Украине не сводится к «военной победе как самоцели». Он заявил, что главное для Москвы — защита национальных интересов и безопасность людей, которых Кремль считает своими. По словам президента, Россия «намерена защищать свои интересы, защищать своих людей, которые там живут», а также отстаивать «традиционные ценности, русский язык и религию» на территориях, которые Путин отнес к сфере исторического присутствия России.

По словам президента, «русская православная церковь на Украине практически запрещена»: храмы, как он утверждает, «отнимают, людей выгоняют из церквей». Он также напомнил о претензиях Москвы к языковой политике Киева, заявив о «запрете русского языка» и широкой дискриминации всего, что Россия относит к русскому культурному и духовному пространству. Эти меры, как утверждает Кремль, рассматриваются Москвой как часть «большого комплекса проблем», которые невозможно решить без изменения политического курса Киева.

Напоминание Зеленскому и «угол», в который загнало себя украинское руководство

Зеленский встал на сторону националистически настроенных групп Фото: Официальный сайт президента Украины

Комментируя действия украинского руководства, Путин вернулся к теме предвыборных обещаний президента Украины Владимира Зеленского. Лидер РФ напомнил, что нынешний глава Киева изначально приходил к власти под лозунгами мирного урегулирования, в том числе конфликта в Донбассе. По оценке российского президента, Зеленский в итоге встал не на сторону «интересов народа Украины», а на сторону «националистически настроенных групп». Путин заявил, что нынешнее руководство Киева «практически загнало себя в угол» своим решением продолжать военные действия. Президент России заявил, что менталитет киевского режима, по его мнению, схож с менталитетом неонацистских режимов.

Планы Украины по НАТО

Отдельный блок интервью был посвящен планам Киева по вступлению в НАТО. Путин отметил, что украинские власти рассматривают потенциальное членство в альянсе как выгоду и гарантию безопасности. Москва же, подчеркнул он, видит в таком сценарии прямую угрозу собственной безопасности. «Украина считает, что выиграет от вступления в НАТО, а РФ считает, что это будет угрожать ее безопасности. Украина не должна обеспечивать свою безопасность за счет безопасности России», — заявил Путин.

Он вновь напомнил о позициях России по нерасширению НАТО на восток. По словам Путина, Москва требует не чего-то «исключительного», а лишь выполнения обещаний, данных в 1990‑е годы, которые в Кремле трактуют как обязательство альянса не продвигаться к российским границам.

«СВО — не начало войны, а попытка ее закончить»

Российский президент вновь озвучил тезис, который неоднократно звучал в его выступлениях: спецоперация, начатая 24 февраля 2022 года, является не началом конфликта, а попыткой поставить ему конец. «Наша специальная военная операция — это не начало войны, а попытка ее закончить», — заявил Путин в интервью. Президент напомнил, что до начала СВО Москва в течение восьми лет пыталась урегулировать кризис вокруг Украины мирным путем.

Ответственность за конфликт несет Запад

В интервью Путин возложил основную ответственность за украинский конфликт на страны Запада. По его версии, именно Запад «развязал войну против России, используя украинских националистов», а нынешнюю СВО он охарактеризовал как попытку положить конец именно этому противостоянию. Президент напомнил о госперевороте в Киеве в 2014 году, который российские власти называют незаконным. По словам Путина, Запад «способствовал» смене власти, тем самым заложив фундамент нынешнего конфликта.

Лучший способ решения украинских проблем

Владимир Путин прямо назвал переговоры «наилучшим способом» решения существующих проблем. Он подчеркнул, что задача украинских властей — «осознать», что именно переговоры, а не продолжение боевых действий, могут привести к реальному урегулированию конфликта. По его словам, Москва не отказывается от дипломатии, однако считает, что нынешний курс Киева и его опора на военный вариант блокируют мирный процесс.

Крым и Севастополь

Отдельный блок интервью был посвящен событиям 2014 года и присоединению Крыма к России. Путин отверг термин «аннексия», заявив, что Москва «не аннексировала Крым, а пришла на помощь людям». Путин связал крымские события с политическим кризисом на Украине и сменой власти в Киеве, которую в Москве считают госпереворотом. Он отметил, что действия России были ответом на запрос части населения полуострова, не согласной с происходящим на Украине.

Комментируя значение Севастополя и Черноморского флота, президент подчеркнул, что Россия не нуждалась в присоединении порта как объекта. По его словам, Севастополь и до 2014 года находился под российским контролем.

Другие заявления

Поставки «Росатом» реакторов для АЭС

Путин заявил, что госкорпорация «Росатом» сегодня является мировым лидером по масштабам строительства и эксплуатации атомных энергоблоков за пределами России. По его словам, именно эта компания больше всех других компаний мира строит и эксплуатирует за рубежом ядерные реакторы для атомных электростанций. Речь идет о 22 атомных энергоблоках, которые «Росатом» реализует в разных странах.

Единая валюта БРИКС

Вопрос о перспективах единой валюты в объединении БРИКС также прозвучал в интервью India Today. Путин заявил, что на текущем этапе задача по введению единой валюты в повестку не ставится. «Сейчас нет задачи ввести единую валюту в БРИКС, это должен быть спокойный процесс», — отметил президент. По его словам, приоритетом для стран БРИКС является расширение использования национальных валют во взаимных расчетах. Также необходимо более активно использовать потенциал Нового банка развития БРИКС.

Отношения с Афганистаном

Часть беседы была посвящена ситуации в Афганистане. Путин заявил, что нынешние власти страны — движение «Талибан» (включено в санкционные списки и признано террористической организацией в соответствии с резолюциями ООН) — фактически контролируют территорию государства, и этот факт «нужно признавать как реальность». Президент подчеркнул, что Москва считает важным поддерживать рабочие контакты с нынешними афганскими властями, несмотря на отсутствие их официального признания со стороны ряда государств и международных структур. Путин также заявил, что действующие власти Афганистана предпринимают «значительные усилия» по борьбе с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков.

Возрождение СССР

В интервью Путин ответил и на заявления западных политиков о том, что Россия якобы стремится восстановить или «реинтегрировать» Советский Союз. Он назвал такие утверждения спекуляциями и попыткой запугать собственное население. «Те на Западе, кто говорят о том, что Россия мечтает вернуть СССР, пытаются напугать население Запада, злоупотребляют монополией на мировые СМИ», — отметил президент.

Путин заявил, что восстановление СССР в прежнем виде невозможно и «лишено смысла». Подобных задач российское руководство перед собой не ставит. По его словам, в Москве не собираются вступать в полемику с теми, кто продвигает этот тезис, поскольку такие люди «заинтересованы лишь в том, чтобы слышать самих себя».

Конфликт в Газе и палестинский вопрос

Отдельный блок интервью был посвящен палестино-израильскому конфликту и ситуации в секторе Газа. Путин заявил, что ключом к урегулированию остается создание независимого палестинского государства. Он подчеркнул, что фундаментом любого устойчивого урегулирования должен стать принцип двух государств.

Президент напомнил, что вопросы статуса Палестины и гарантий безопасности Израиля уже много лет являются предметом международно-правовых решений. По его словам, Россия не предлагает «особый» или отдельный план, а опирается на ранее принятые резолюции ООН и общепринятые форматы урегулирования.