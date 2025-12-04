Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Путин ответил на провокационный вопрос

Путин заявил, что ни о чем не сожалеет
04 декабря 2025 в 23:09
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Путин прокомментировал свое отношение к принятию решений

Путин прокомментировал свое отношение к принятию решений

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Российский лидер Владимир Путин заявил, что не сожалеет о том, что сделано. Об этом президент РФ рассказал в интервью.

«Мне кажется, оглядываться назад и говорить о том, что я бы переделал то и это, — бессмысленно. Сделано то, что сделано», — сказал Путин в интервью индийскому телеканалу India Today.

Интервью Владимира Путина индийскому телеканалу India Today идет в прямом эфире, о чем ранее сообщила одна из ведущих канала. В ходе беседы российский лидер, комментируя свою работу на посту президента, подчеркнул, что не считает нужным оглядываться назад и пересматривать уже принятые решения. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал