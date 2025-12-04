Путин ответил на провокационный вопрос

Путин прокомментировал свое отношение к принятию решений Фото: Роман Наумов © URA.RU

Российский лидер Владимир Путин заявил, что не сожалеет о том, что сделано. Об этом президент РФ рассказал в интервью.

«Мне кажется, оглядываться назад и говорить о том, что я бы переделал то и это, — бессмысленно. Сделано то, что сделано», — сказал Путин в интервью индийскому телеканалу India Today.