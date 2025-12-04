Путин ответил на провокационный вопрос
Путин прокомментировал свое отношение к принятию решений
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Российский лидер Владимир Путин заявил, что не сожалеет о том, что сделано. Об этом президент РФ рассказал в интервью.
«Мне кажется, оглядываться назад и говорить о том, что я бы переделал то и это, — бессмысленно. Сделано то, что сделано», — сказал Путин в интервью индийскому телеканалу India Today.
Интервью Владимира Путина индийскому телеканалу India Today идет в прямом эфире, о чем ранее сообщила одна из ведущих канала. В ходе беседы российский лидер, комментируя свою работу на посту президента, подчеркнул, что не считает нужным оглядываться назад и пересматривать уже принятые решения.
