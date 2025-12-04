Привитые тоже болеют: врач рассказал, что такое гонконгский грипп и чем он опасен

Гонконгский грипп — это вирусная инфекция, вызываемая подтипом H3N2 вируса гриппа А Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В России зафиксирован рост заболеваемости гонконгским гриппом — штамм H3N2 выявлен более чем в 80% случаев. Особенно активная вспышка наблюдается на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Этот вид гриппа опасен осложнениями, особенно для детей и пожилых людей. О том, чем отличается гонконгский грипп, как его лечить и защититься от заражения, URA.RU рассказал главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина», врач-инфекционист, педиатр Евгений Тимаков.

Что такое гонконгский грипп и почему он опасен

Гонконгский грипп H3N2 — не новый штамм. Он появился еще в конце 1960-х годов, когда была зафиксирована первая крупная вспышка этого заболевания в Гонконге. С начала декабря, как и ежегодно, в России отмечается рост заболеваемости гриппом, и сейчас доминирует именно этот штамм.

«Грипп опасен всегда, независимо от штамма. Любая эпидемия представляет угрозу, особенно для детей, пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями и иммунодефицитными состояниями», — объясняет Евгений Тимаков.

Продолжение после рекламы

Главная особенность гонконгского гриппа — его способность активно видоизменяться и мутировать. Из-за этого иммунитет к нему нестойкий и непродолжительный. Однако есть и хорошая новость: современные вакцины содержат актуальные штаммы H3N2, которые обновляются каждый год.

Кто находится в группе риска гонконгского гриппа

Лечение гриппа направлено на облегчение симптомов и борьбу с вирусом Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

«H3N2 опасен для групп риска. При осложнении могут присоединиться и бактериальные инфекции, обостриться хронические заболевания, развиться пневмония. Может поражаться сердце, сосуды, возникать кровотечения», — предупреждает врач.

Наиболее уязвимыми категориями являются:

Дети до 5 лет (особенно опасен для малышей младшего возраста)

Пожилые люди старше 65 лет

Беременные женщины

Люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем

Пациенты с иммунодефицитными состояниями

Люди с ожирением

Симптомы гонконгского гриппа

«Протекает он, как и большинство подтипов гриппа. Само название "грипп" происходит от французского глагола "схватывать" — он начинается резко, остро», — поясняет инфекционист.

Характерные признаки заболевания:

Резкое начало с высокой температурой (39-40 градусов)

Сильная интоксикация организма

Интенсивная головная боль

Ломота в мышцах, боли в руках и ногах

Быстро присоединяющийся сухой кашель

Першение и боль в горле

Возможна осиплость голоса

«Отличительная особенность гонконгского гриппа — он часто протекает с рвотой и расстройством стула, особенно у детей младшего возраста. Также характерен сильный выраженный кашель», — отмечает Евгений Тимаков.

Инкубационный период заболевания крайне короткий — обычно от момента заражения до появления первых симптомов проходит всего один-два дня.

Чем опасен гонконгский грипп: возможные осложнения

Наибольшую опасность заболевание представляет для детей, пожилых людей и беременных женщин Фото: Илья Московец © URA.RU

Главная опасность гонконгского гриппа заключается не в самом вирусе, а в осложнениях, которые он может вызвать.

«Осложнения при гонконгском гриппе чаще всего носят бактериальный характер — присоединяется пневмония, обычно на 5-7 день заболевания. Это отличие от других видов гриппа», — подчеркивает врач.

Среди наиболее типичных осложнений:

Вирусная и бактериальная пневмония

Отиты

Миокардит (воспаление сердечной мышцы)

Гайморит и фронтит

Бронхит

Пиелонефрит

В тяжелых случаях — менингоэнцефалит

Лечение гонконгского гриппа: эффективные препараты

«Лечение гриппа есть, к счастью. У нас есть препараты на основе осельтамивира», — успокаивает Тимаков.

При этом врач предупреждает: «Ремантадин — забудьте, он уже не действует на эти штаммы гриппа. А вот препараты на основе осельтамивира эффективны».

Такие препараты можно применять двумя способами:

Для лечения подтвержденного гриппа (по тест-полоскам или эпидемиологически)

Для профилактики при контакте с заболевшими

«Если в коллективе заболевает один человек с подтвержденным гриппом и у других появляются похожие симптомы, мы можем назначить эти препараты профилактически или уже для лечения», — объясняет инфекционист Евгений Тимаков.

Продолжение после рекламы

Обязательные меры при лечении:

Осмотр врача

Постельный режим

Обильный питьевой режим

Профилактика осложнений

Прививка от гонконгского гриппа: насколько эффективна вакцинация

«В вакцинных штаммах, которые сейчас делаются, этот вид мутации H3N2 присутствует. Каждый год эти штаммы обновляются», — поясняет педиатр Тимаков.

Однако врач честно предупреждает о нюансах: «Тем, кто сделал прививку, осложнения в принципе не страшны, но заболеть гриппом, к сожалению, все равно можно даже на фоне вакцинации, если будет большая вирусная нагрузка».

Профилактика гонконгского гриппа: как защититься

Чтобы не заразиться, мы должны мониторить ситуацию в коллективах. Основные меры профилактики:

Чаще проветривать помещения, уменьшая концентрацию вируса в воздухе

Чаще мыть руки

Избегать людных мест в период эпидемии

Ограничивать контакты при ухудшении самочувствия

«Для лиц из групп риска рекомендуется ношение масок. По научным данным, они защищают от тяжелого течения гриппа», — подчеркивает врач.

Дополнительно специалисты советуют: