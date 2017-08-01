В Луганске взорвали памятник погибшим ополченцам. ФОТО

09:12 01 августа 2017 0

На месте ЧП работают оперативные группы Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

В центре Луганска в ночь на 1 августа прогремел мощный взрыв возле памятника погибшим ополченцам «Они отстояли Родину», установленный в парке «Дружбы народов». Инцидент произошел около 2 часов по московскому времени.

После взрыва памятник получил серьезные повреждения. На месте ЧП работают полицейские, которым предстоит оценить ущерб. На данный момент территория монумента оцеплена, передает «Федеральное агентство новостей».

Взрывное устройство было заложено непосредственно возле монумента. Сейчас памятник накрыт тентом. Отметим, монумент открыли летом 2015 года, после чего он уже подвергался атаке вандалов осенью 2016 года.