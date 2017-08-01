Двое тюменцев решили вылечиться от туберкулеза, вбивая гвозди в живую собаку. ФОТО

14:00 01 августа 2017 0

Двое жителей поселка Винзили вбивали гвозди в собаку Фото: сообщество «Тюмень» "ВКонтакте"

Тюмень всколыхнула жуткая история с издевательствами над собакой — двое живодеров из поселка Винзили вбивали в дворнягу гвозди и выбивали ей зубы, думая, что ее мясо может вылечить от туберкулеза. Благодаря бдительным соседям собаку успели спасти, однако сейчас за жизнь и здоровье боятся уже сами жители Винзилей.

О жутком случае стало известно благодаря волонтерам-зоозащитникам, которые опубликовали фото несчастной собаки по кличке Линда в тюменских пабликах в соцсетях, и рассказали, при каких обстоятельствах животное получило страшные раны. По словам анонимного автора, оставившего запись в сообществе «Тюмень», живодеры заманили собаку женщины, живущей в соседнем подъезде, в свою квартиру и начали вбивать в нее гвозди.

Визг собаки был настолько громким, что его было слышно даже во дворе многоквартирного дома. Сосед, живущий этажом ниже, слышал его с 6 утра, вызвал полицию». Инцидент произошел в доме №17 по улице ул. 60 лет Октября.

Фото: паблик «Тюмень» ВКонтакте

Автор рассказала, что приехала в злополучную квартиру в Винзилях за собакой и увидела страшную картину.

«Весь коридор в квартире был залит кровью, все стены до потолка были забрызганы кровью, собака лежала неподвижна, я позвала к себе, она еле встала, не поднимая голову подошла когда мне, она вся в крови, вся голова в дырах, ее качало», — написала она.

В ветклинике, куда привезли Линду, у нее обнаружили «пять дыр (две на голове, одна на шее, две на морде), так же трещина носовой кости и нижней челюсти, выломаны зубы». «Убивать просто скучно, решили поиздеваться».

Как рассказала корреспонденту «URA.RU» волонтер Дарья Григорьева, собаку в квартиру заманили двое мужчин — один из них местный житель, «бывший заключенный», а второй «не местный». Прибывший по звонку соседей участковый «зашел в квартиру и видел все своими глазами», пояснила собеседница агентства, отметив, что сейчас живодеры «не дают покоя» пенсионерам, которые звонили в полицию.

Фото: паблик «Тюмень» ВКонтакте

«Постоянно стучат в окна, потолок, батареи, заливают водой», — рассказала Дарья Григорьева. Кроме того, как пишут пользователи в соцсетях, угрозы получают и волонтеры-зоозащитники. Одна из жителей поселка Винзили назвала имя мужчины, который живет в «плохой» квартире — по ее словам, это некий Илья Я.

Пользователи соцсетей предположили, что правоохранители не будут наказывать негодяев, и предложили сделать это своими силами. «Дайте адрес этих [нехороших людей], — попросил Роман Б. — Толпу собрать и подъехать к ним». «Адрес этих ребят можно в личку», — попросил Виталий Л. «Если оставить этих ублюдков без наказания, они на людей переключатся», — опасается Оксана К.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области информацию об инциденте с собакой подтвердили, сообщив, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

Источник в правоохранительных органах рассказал корреспонденту агентства, что в квартире живут двое мужчин, которые постоянно злоупотребляют спиртным, а один из них болен туберкулезом.

«В тот день они тоже были в подпитии и решили, что мясо собаки может вылечить от туберкулеза. Собака вроде бродяжка, они ее прикормили, она стала к ним ластиться, и сама пошла в квартиру. Уже потом зоозащитники нашли женщину, которая взяла на себя заботу об израненном животном», — рассказал источник.

Между тем, по словам зоозащитников, полицейские уже направляли материалы проверки в прокуратуру Тюменского района.

Источник в надзорном ведомстве рассказал корреспонденту агентства, что полиция выдала отказ в возбуждении уголовного дела, однако «вчера прокуратура отменила постановление об отказе и направила материалы для проведения дополнительной проверки».

Волонтеры опасаются, что полиция может не успеть задержать негодяев — по словам Дарьи Григорьевой, они выставили квартиру на сдачу в аренду. При этом, по неподтвержденным данным, жилье принадлежит младшей сестре Ильи Я. и ее детям. «Пожалуйста, не снимайте ее, иначе Вы живодерам поможете скрыться!», — попросила зоозащитница возможных арендаторов квартиры в Винзилях в популярных местных пабликах.

Собака по кличке Линда находится у хозяйки и идет на поправку. «Помощь подоспела вовремя», — написала девушка.

Ранее зоозащитники били тревогу из-за жестоких убийств собак в садовом обществе «Плодовое» в 9 км от Тюмени, а два года назад горожане требовали жестокого наказания для мужчины, который отпилил пилой голову собственной собаке. Тогда расчленитель получил штраф в 15 тысяч рублей.