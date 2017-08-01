Последняя машина посольства США покинула дачу в Серебряном бору. ФОТО

Все автомобили американского посольства покинули территорию дачи в Серебряном бору. С объекта выехала колонна из грузовиков, джипа и микроавтобуса. Представителей российской стороны возле дачи не наблюдается.
Дипломаты уехали с дачи после того, как МИД России сообщил, что отзывает у посольства США право на пользование объектом. Это стало ответной мерой на изъятие США в нарушение Венской конвенции российской дипломатической собственности, передает РИА «Новости».
Отметим, Серебряный бор является природным заповедником на западе Москвы. Он представляет собой искусственный остров на Москве-реке.