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01 августа 2017
14:55  01 августа 2017 0

Последняя машина посольства США покинула дачу в Серебряном бору. ФОТО

Генеральное консульство США и Великобритании. Екатеринбург, флаг сша
Американцы покинули территорию статусного объектаФото: Анна Майорова © URA.RU

Все автомобили американского посольства покинули территорию дачи в Серебряном бору. С объекта выехала колонна из грузовиков, джипа и микроавтобуса. Представителей российской стороны возле дачи не наблюдается.

Дипломаты уехали с дачи после того, как МИД России сообщил, что отзывает у посольства США право на пользование объектом. Это стало ответной мерой на изъятие США в нарушение Венской конвенции российской дипломатической собственности, передает РИА «Новости».

Отметим, Серебряный бор является природным заповедником на западе Москвы. Он представляет собой искусственный остров на Москве-реке.

Автомобили покинули объект в установленный срок
Фото: Рен-ТВ

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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