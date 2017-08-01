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01 августа 2017
18:32  01 августа 2017 0

Блогеры заявили, что закрытие реестра не затронет их работу

Варламов Илья Челябинск, варламов илья
Варламов считает, что «нерабочий инструмент» нужно было отменить давноФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Закрытие реестра блогеров не отразится на их деятельности. Такое мнение высказал фотограф и известный блогер Илья Варламов.

Он заявил, что прекращение ведения реестра блогеров не повлияет на их работу, и считает, что этот «нерабочий инструмент» нужно было отменить давно. «Это изначально была совершенно бесполезная вещь. Они [Роскомнадзор, — прим.ред] попытались родить совершенно нерабочий инструмент и потом думали, как дальше быть с этим документом», — заявил Варламов.

По его мнению, таким образом авторы проекта пытались регулировать интернет, но это не вышло: «Единственное хорошее, что это маленький прецедент признания ошибок», передает слова блогера РИА «Новости».

Во вторник, 1 августа, Роскомнадзор заявил о прекращении работы реестра блогеров в связи с отменой некоторых положений в законодательстве. 31 июля Владимир Путин подписал закон, запрещающий доступ к анонимайзерам. Этот же документ предполагает отмену реестра блогеров.

Дарья Александрович
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