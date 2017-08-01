Блогеры заявили, что закрытие реестра не затронет их работу

Закрытие реестра блогеров не отразится на их деятельности. Такое мнение высказал фотограф и известный блогер Илья Варламов.
Он заявил, что прекращение ведения реестра блогеров не повлияет на их работу, и считает, что этот «нерабочий инструмент» нужно было отменить давно. «Это изначально была совершенно бесполезная вещь. Они [Роскомнадзор, — прим.ред] попытались родить совершенно нерабочий инструмент и потом думали, как дальше быть с этим документом», — заявил Варламов.
По его мнению, таким образом авторы проекта пытались регулировать интернет, но это не вышло: «Единственное хорошее, что это маленький прецедент признания ошибок», передает слова блогера РИА «Новости».
Во вторник, 1 августа, Роскомнадзор заявил о прекращении работы реестра блогеров в связи с отменой некоторых положений в законодательстве. 31 июля Владимир Путин подписал закон, запрещающий доступ к анонимайзерам. Этот же документ предполагает отмену реестра блогеров.