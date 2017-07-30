Путин запретил пользоваться обходом блокировок в Сети

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране запрещается использовать технологии доступа к запрещенным сайтам, сообщает RT. Технический директор компании Qiwi Кирилл Ермаков уже заявил, что реализовать этот указ на практике невозможно.
Так называемые анонимайзеры или VPN-сервисы помогают обходить заблокированные пиратские или иные сайты. Документ, который одобрил глава РФ, также запрещает поисковым системам показывать ссылки на закрытые ресурсы.
Ермаков заявляет, что технологически эту инициативу реализовать нельзя, «только на юридическом уровне». Технический директор Qiwi отметил, что «отследить анонимайзеры можно. Проблема в том, что их легко спутать с легитимными технологиями построения защищенных соединений. Я думаю, с ними будут бороться так же, как с запрещенными сайтами, — блокировками адресов по списку. Как технологию запретить анонимайзеры не выйдет», — добавил Ермаков.