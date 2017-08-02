В Кургане приставы предотвратили взрыв газа в многоквартирном доме

Судебные приставы в Кургане случайно предотвратили последствия утечки газа в многоквартирном доме, сообщили «URA.RU» в пресс-служба УФССП по Курганской области.
Приставы приехали к 75-летней должнице по поводу взыскания просроченных коммунальных платежей. Зайдя в квартиру, где проживала пенсионерка, сотрудники почувствовали сильный запах газа. На кухне они обнаружили две открытых конфорки на газовой плите. Плиту выключили, помещение проветрили.
Пенсионерка рассказала, что с утра решила выпить чай, открыла конфорку газовой плиты, и, по-видимому, забыла ее зажечь. Не почувствовав ядовитого запаха, она открыла вторую конфорку и уже собралась было зажечь спичку, чтобы разжечь огонь, как в дверь постучали приставы.
Дождавшись, когда квартира проветрится, а ее хозяйке перестанет угрожать опасность, приставы обратились к соседям пожилой женщины с просьбой по мере возможностей присматривать за бабушкой.