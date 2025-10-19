Логотип РИА URA.RU
Экономика

Недвижимость

Курганец выставил на продажу действующий магазин в центре

19 октября 2025 в 15:31
Магазин продают в центре Варгашей

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В центре рабочего поселка Варгаши в Курганской области владелец продает работающий магазин «Катюша». Об этом говорится в объявлении.

«Продаю действующий магазин в центре поселка. Земля под ним также в собственности», — сообщается в описании недвижимости.

Ранее в Курганской области отмечался рост спроса на коммерческую недвижимость, особенно склады и подвальные помещения, что привело к увеличению их стоимости почти на 46% за месяц. Эксперты связывают это с развитием онлайн-торговли и необходимостью быстрой доставки товаров. Также в регионе участились случаи продажи различных бизнесов, владельцы которых объясняют это желанием сменить сферу деятельности.

