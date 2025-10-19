Курганец выставил на продажу действующий магазин в центре

Ранее в Курганской области отмечался рост спроса на коммерческую недвижимость, особенно склады и подвальные помещения, что привело к увеличению их стоимости почти на 46% за месяц. Эксперты связывают это с развитием онлайн-торговли и необходимостью быстрой доставки товаров. Также в регионе участились случаи продажи различных бизнесов, владельцы которых объясняют это желанием сменить сферу деятельности.