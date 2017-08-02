{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,58
Динамика за 2 недели
Евро 71,69
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
02 августа 2017
Главные новости Москвы
18:32  02 августа 2017 0

Охрана по настоянию врачей выставила из больницы умирающую пациентку. Мать троих детей погибла из-за халатности

Геи, ЛГБТ, больница, капельница, операционная, маг, волшебник, больница, реанимация
Врачи не выявили вовремя своей ошибкиФото: depositphotos.com © URA.RU

Врачи гинекологического отделения больницы № 68 Москвы, устав от пациентки, которая несколько дней жаловалась на сильнейшие боли, заставили охранников выставить ее на улицу. Позже во время несложной гинекологической операции 41-летней Марии Селютиной прокололи кишечник. Она скончалась в реанимации, так и не получив вовремя медицинской помощи.

Муж погибшей женщины сообщил, что его жена несколько дней жаловалась на боли в животе и сильную одышку. УЗИ после операции ей сделали на третий день, но так ничего и не обнаружили. Между тем сильные боли продолжались. После очередной жалобы дежурный врач заявил женщине, что «вы тут мешаетесь, вы только отвлекаете от работы, позвал охрану, и ее вывели», — рассказал порталу МASH муж погибшей Андрей Селютин.

Позже Марию доставили в реанимацию, где при повторной операции обнаружился прокол кишечника и начался сепсис. Марии удалили 20 сантиметров кишечника и промыли брюшную полость, но время было упущено, женщина умерла в реанимации, не приходя в сознание.

При этом Андрей Селютин обнаружил в судебной экспертизе несоответствие. В документах сообщалось, что мозг жены перестал работать (впала в кому) 23 июля, а операцию ей провели только 29 числа. Как пишет портал «Дни.ру», врачи в больнице посоветовали убитому горем мужу сначала похоронить жену, а потом разбираться в ее смерти. Мужчина написал заявление в Следственный комитет. У Марии осталось трое детей, младшему из которых всего полтора года.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров