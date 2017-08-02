Врачи гинекологического отделения больницы № 68 Москвы, устав от пациентки, которая несколько дней жаловалась на сильнейшие боли, заставили охранников выставить ее на улицу. Позже во время несложной гинекологической операции 41-летней Марии Селютиной прокололи кишечник. Она скончалась в реанимации, так и не получив вовремя медицинской помощи.
Муж погибшей женщины сообщил, что его жена несколько дней жаловалась на боли в животе и сильную одышку. УЗИ после операции ей сделали на третий день, но так ничего и не обнаружили. Между тем сильные боли продолжались. После очередной жалобы дежурный врач заявил женщине, что «вы тут мешаетесь, вы только отвлекаете от работы, позвал охрану, и ее вывели», — рассказал порталу МASH муж погибшей Андрей Селютин.
Позже Марию доставили в реанимацию, где при повторной операции обнаружился прокол кишечника и начался сепсис. Марии удалили 20 сантиметров кишечника и промыли брюшную полость, но время было упущено, женщина умерла в реанимации, не приходя в сознание.
При этом Андрей Селютин обнаружил в судебной экспертизе несоответствие. В документах сообщалось, что мозг жены перестал работать (впала в кому) 23 июля, а операцию ей провели только 29 числа. Как пишет портал «Дни.ру», врачи в больнице посоветовали убитому горем мужу сначала похоронить жену, а потом разбираться в ее смерти. Мужчина написал заявление в Следственный комитет. У Марии осталось трое детей, младшему из которых всего полтора года.