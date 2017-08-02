20:01 02 августа 2017 1

Тюменка объявила голодовку в столице, отчаявшись добиться справедливости в Тюмени Фото: depositphotos.com © URA.RU

Тюменка Оксана Елишева вышла на одиночный пикет в Москве и объявила голодовку в знак протеста против приговора ее гражданскому мужу Алику Кучашеву, которого обвинили в педофилии. Пикетчица рассказала корреспонденту «URA.RU», что отправиться в Москву ее вынудила невозможность, на ее взгляд, добиться справедливости в Тюмени.

Одиночные пикеты в Москве тюменка проводит второй день. На улицу она выходит с плакатом, на котором написано: «Помогите! Посадили невинного человека. Следственными органами подделаны документы, дело сфабриковано. После пыток током на улице Тульской человек теряет зрение, становится инвалидом». Накануне тюменка стояла с плакатом около Останкинской телебашни и возле здания Генпрокуратуры на Большой Дмитровке, сегодня вышла к зданию надзорного ведомства на улице Петровка, 14.

Тюменка вышла на пикет в Москве ФОТО: Галина Чернецкая, Одноклассники

«В итоге из здания прокуратуры вышли люди, которые пригласили на прием со всеми документами. Сейчас я сняла с себя баннер [с информацией о голодовке] и копирую документы. Если успею, пойду сегодня либо уже завтра», — рассказала Оксана Елишева корреспонденту агентства, отметив, что в апреле уже приносила все материалы сотрудникам надзорного ведомства, однако тогда ее визит никакого результата не дал.

Как рассказала собеседница агентства, Алика Кучашева, который работал дворником в микрорайоне «Юбилейный» в Тюмени, задержали 25 июля 2016 года по подозрению в совершении развратных действий в отношении двух девочек-подростков. Тюменские СМИ тогда писали, что школьницы терроризировали жильцов ближайших домов, не давали проходу пенсионерам, хулиганили и даже угрожали другим коммунальным работникам, что напишут на них такие же заявления с обвинениями в педофилии, как на Кучашева.

В уголовном деле, по словам Оксаны Елишевой, масса несостыковок — к примеру, рассказала она, Кучашева задержали в 16 часов, а заявления от родственников девочек поступили в тот же день только в 18:20. Кроме того, девочек якобы опрашивали в то время, когда они находились в совершенно другом месте — где их видели свидетели, подчеркнула Оксана Елишева.

Признательные показания, по словам тюменки, Кучашев дал после пыток в полиции Фото: Александр Мамаев © URA.RU

После задержания Алика Кучашева отвезли в ОРЧ (полицейская оперативно-розыскная часть) на улице Тульской, где он подписал признательные показания, рассказала она. «Его там пытали током. Надевали на голову мешок. На нем прыгали. Связывали сзади руки скотчем. Он был здоровый человек, а сейчас у него пять диагнозов, ухудшается зрение, у него опухоль глаза», — говорит собеседница агентства.

Приговор на руки сторона защиты, по ее словам, еще не получила — поэтому пока не может обжаловать решение суда.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области подчеркнули, что все доказательства по данному уголовному делу были изучены прокуратурой и судом и признаны законными и достаточными для вынесения обвинительного приговора.

«URA.RU» будет следить за ситуацией.