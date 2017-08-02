Крупное челябинское предприятие отмечает круглую дату

19:57 02 августа 2017 0

Ремонтный цех ММК празднует юбилей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Магнитогорский металлургический комбинат отпраздновал юбилей. В 2007 году, ровно 10 лет назад, начал работу цех ремонта оборудования №9 (ЦРМО №9), который был создан на базе прежнего цеха №1 и «унаследовал» от него полувековой опыт ремонта промышленных машин. Торжество по этому поводу состоялось во вторник, 1 августа.

Изначально ЦРМО №9 работал в составе Механоремонтного комплекса, но в 2014 году в связи с развитием металлургического комбината вошел в его структуру, где функционирует по сей день. По словам начальника цеха Николая Ушакова, основными задачами работников является ремонт, монтаж и демонтаж, а также реконструкция подъемных сооружений. Сами сотрудники, в свою очередь, цель своей работы видят в другом.

«Наша главная задача — чтобы не было нестандартных ситуаций и уж тем более инцидентов, чтобы и оборудование функционировало, как надо, и не было травм и несчастных случаев на производстве», — отметил старший мастер Дамир Исмагилов.

Чтобы поддерживать качество работы цеха и предприятия в целом на высоком уровне, создан корпоративный центр подготовки кадров «Персонал». Здесь, помимо обучения, работники регулярно подтверждают свою квалификацию. Кроме того, для достижения этой же цели в цехах введена новая должность — инженер по качеству, который осуществляет круглосуточный контроль соблюдения технологий и готовой продукции. Работу по части повышения качества товаров и услуг на ММК называют «основной стратегической инициативой комбината», которую предприятие распространяет не только на своих сотрудников, но и на партнеров.