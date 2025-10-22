Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Экономика

Бизнес

«Новатэк» с Челябинским меткомбинатом договорился миром на 869 миллионов рублей

22 октября 2025 в 11:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Компания «Новатэк-Челябинск» пошел на мировое соглашение с ЧМК

Компания «Новатэк-Челябинск» пошел на мировое соглашение с ЧМК

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Поставщик газа «Новатэк-Челябинск» подпишет с Челябинским металлургическим комбинатом (ЧМК) мировое соглашение. Это следует из материалов дела.

«ПАО „Новатэк-Челябинск“ и ПАО „ЧМК“. Ходатайство (заявление). Об утверждении мирового соглашения», — заявлено на сайте челябинского арбитража.

Подробности достигнутых договоренностей в открытых материалах не раскрываются. Соглашение завершит один из судебных процессов между компаниями. Ранее «Новатэк-Челябинск» уже добился взыскания с металлургического комбината 869 млн рублей, а общая сумма исков за 2025 год превышала 2,7 млрд рублей.

Продолжение после рекламы

ЧМК столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. Не заплатив за газ, меткомбинат проиграл суды, но не согласился с решениями и подал апелляционные жалобы. Оспоренные решения были на суммы почти 1,8 млрд рублей. Общая задолженность предприятия к началу года составила миллиарды рублей. Для стабилизации ситуации правительство РФ и банки-кредиторы предоставили компании отсрочки по платежам.

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам процесса. Если ответы поступят, они будут опубликованы.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал