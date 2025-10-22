«Новатэк» с Челябинским меткомбинатом договорился миром на 869 миллионов рублей

Компания «Новатэк-Челябинск» пошел на мировое соглашение с ЧМК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Поставщик газа «Новатэк-Челябинск» подпишет с Челябинским металлургическим комбинатом (ЧМК) мировое соглашение. Это следует из материалов дела.

«ПАО „Новатэк-Челябинск“ и ПАО „ЧМК“. Ходатайство (заявление). Об утверждении мирового соглашения», — заявлено на сайте челябинского арбитража.

Подробности достигнутых договоренностей в открытых материалах не раскрываются. Соглашение завершит один из судебных процессов между компаниями. Ранее «Новатэк-Челябинск» уже добился взыскания с металлургического комбината 869 млн рублей, а общая сумма исков за 2025 год превышала 2,7 млрд рублей.

ЧМК столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. Не заплатив за газ, меткомбинат проиграл суды, но не согласился с решениями и подал апелляционные жалобы. Оспоренные решения были на суммы почти 1,8 млрд рублей. Общая задолженность предприятия к началу года составила миллиарды рублей. Для стабилизации ситуации правительство РФ и банки-кредиторы предоставили компании отсрочки по платежам.