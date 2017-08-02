Грабители в ХМАО вызвали таксиста к его собственному дому

В Урае молодые люди вызвали таксиста к его дому, который грабили в этот момент. Приехав по назначенному адресу, водитель обнаружил, как двое неизвестных выносят его собственность. Потерпевший позвонил в полицию и остался ждать, когда злоумышленники загрузят все вещи.
Приехавший на место наряд полиции установил личности правонарушителей и выяснил обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе регионального МВД. Оказалось, что 17 июля неработающий мужчина 1965 года рождения приехал в Урай из соседнего района и залез в жилой дом, чтобы украсть имущество.
Увидев спиртные напитки, злоумышленник начал их употреблять и задержался в доме. Спустя пять дней подозреваемый подготовил имущество, которое решил украсть, и выехал в свой поселок. Там он сообщил пасынку о «заброшенном доме» и собственности внутри, а на следующий день молодой человек с другом приехали в Урай, зашли в дом, вынесли подготовленные вещи и вызвали такси.
В данный момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража», его заключили под стражу на два месяца.