Отдых Навального во Франции попал на камеры видеонаблюдения

00:34 03 августа 2017 0

Российский оппозиционер в очередной раз отправился в европейский вояж Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Оппозиционер Алексей Навальный, втайне улетевший на отдых за границу, не сумел скрыться от пристального внимания соотечественников. На призыв издания Life, пообещавшего награду в 50 тысяч рублей за информацию о местенахождении политика, откликнулся читатель, заполучивший запись с камеры наблюдения с пляжа французского города Руанн.

На кадрах не самого лучшего качества видно, как Навальный с супругой Юлией неспешно прогуливается по территории пляжа Grande Conche. Напомним, что глава избирательного штаба политика Леонид Волков ранее заявил, что глава ФБК находится в Москве, подчеркнув, что Навальный, как и любой другой россиянин, имеет право летать куда угодно.

По данным Life, поездка во Францию далеко не первая для семьи оппозиционера за последнее время. Журналисты издания выяснили, что жена Навального в июле увезла детей в США, где им предстоит обучение в языковом колледже.