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03 августа 2017
02 августа 2017
Главные новости Москвы
00:34  03 августа 2017 0

Отдых Навального во Франции попал на камеры видеонаблюдения

Алексей Навальный в Перми. Открытие штаба, встреча с молодежью. Пермь, навальный алексей
Российский оппозиционер в очередной раз отправился в европейский вояжФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Оппозиционер Алексей Навальный, втайне улетевший на отдых за границу, не сумел скрыться от пристального внимания соотечественников. На призыв издания Life, пообещавшего награду в 50 тысяч рублей за информацию о местенахождении политика, откликнулся читатель, заполучивший запись с камеры наблюдения с пляжа французского города Руанн.

На кадрах не самого лучшего качества видно, как Навальный с супругой Юлией неспешно прогуливается по территории пляжа Grande Conche. Напомним, что глава избирательного штаба политика Леонид Волков ранее заявил, что глава ФБК находится в Москве, подчеркнув, что Навальный, как и любой другой россиянин, имеет право летать куда угодно.

По данным Life, поездка во Францию далеко не первая для семьи оппозиционера за последнее время. Журналисты издания выяснили, что жена Навального в июле увезла детей в США, где им предстоит обучение в языковом колледже.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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