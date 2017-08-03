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03 августа 2017
02 августа 2017
Главные новости Москвы
09:42  03 августа 2017 0

Медведев: санкции США против России сохранятся на десятилетия

Премьер озвучил горькую правду об отношениях России и АмерикиФото: Владимир Жабриков
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Новые антироссийские санкции США против России носят глобальный характер и будут действовать на протяжении десятилетий. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. По мнению политика, ограничения будут жестче поправок Джексона-Вэника.

«Санкционный режим кодифицирован и будет сохраняться десятилетиями, если не произойдет какое-то чудо», — считает Медведев.

Премьер отметил, что санкции, который одобрил президент Дональд Трамп, уже не могут быть отменены без согласия Конгресса, сообщает «Федеральное агентство новостей». Это значит, что отношения между Россией и США будут крайне напряженными вне зависимости от состава Конгресса или личности президента.

Поправка Джексона-Вэника — изменение, внесенное в 1974 году в Закон о торговле США. Она ограничивала торговлю со странами, где препятствовали эмиграции и «нарушали права человека».

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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