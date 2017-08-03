Медведев: санкции США против России сохранятся на десятилетия

09:42 03 августа 2017 0

Премьер озвучил горькую правду об отношениях России и Америки Фото: Владимир Жабриков

Новые антироссийские санкции США против России носят глобальный характер и будут действовать на протяжении десятилетий. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. По мнению политика, ограничения будут жестче поправок Джексона-Вэника.

«Санкционный режим кодифицирован и будет сохраняться десятилетиями, если не произойдет какое-то чудо», — считает Медведев.

Премьер отметил, что санкции, который одобрил президент Дональд Трамп, уже не могут быть отменены без согласия Конгресса, сообщает «Федеральное агентство новостей». Это значит, что отношения между Россией и США будут крайне напряженными вне зависимости от состава Конгресса или личности президента.

Поправка Джексона-Вэника — изменение, внесенное в 1974 году в Закон о торговле США. Она ограничивала торговлю со странами, где препятствовали эмиграции и «нарушали права человека».