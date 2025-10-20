Михалков удивился тому, как о нем высказывается молодежь
Михалков рассказал о своей карьере
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Российский режиссер Никита Михалков заявил, что молодежь знает его по программе «Бесогон ТВ». При этом, многие молодые люди не в курсе его кинокарьеры. Об этом режиссер рассказал в автобиографическом фильме.
«Из десяти молодых людей — двое могут сказать про кино. Все остальные говорят про мою телепередачу», — сообщил режиссер в фильме «Никита Михалков», снятом к его юбилею. Его слова передает РИА Новости.
Никита Михалков — один из самых известных российских режиссеров, актеров и общественных деятелей, обладатель премии «Оскар» и множества государственных наград. Его творческая карьера охватывает более 60 лет, а среди его работ — культовые фильмы «Я шагаю по Москве», «Утомленные солнцем», «Свой среди чужих, чужой среди своих». В последние годы Михалков активно занимается общественной деятельностью и ведет авторскую программу «Бесогон ТВ», которая и принесла ему популярность среди молодежи.
