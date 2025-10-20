Михалков удивился тому, как о нем высказывается молодежь

Михалков рассказал о своей карьере Фото: Роман Наумов © URA.RU

Российский режиссер Никита Михалков заявил, что молодежь знает его по программе «Бесогон ТВ». При этом, многие молодые люди не в курсе его кинокарьеры. Об этом режиссер рассказал в автобиографическом фильме.

«Из десяти молодых людей — двое могут сказать про кино. Все остальные говорят про мою телепередачу», — сообщил режиссер в фильме «Никита Михалков», снятом к его юбилею. Его слова передает РИА Новости.