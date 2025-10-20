Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Знаменитости

Михалков удивился тому, как о нем высказывается молодежь

Михалков: молодое поколение почти не знает о моей карьере в кино
21 октября 2025 в 00:34
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Михалков рассказал о своей карьере

Михалков рассказал о своей карьере

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Российский режиссер Никита Михалков заявил, что молодежь знает его по программе «Бесогон ТВ». При этом, многие молодые люди не в курсе его кинокарьеры. Об этом режиссер рассказал в автобиографическом фильме.

«Из десяти молодых людей — двое могут сказать про кино. Все остальные говорят про мою телепередачу», — сообщил режиссер в фильме «Никита Михалков», снятом к его юбилею. Его слова передает РИА Новости.

Никита Михалков — один из самых известных российских режиссеров, актеров и общественных деятелей, обладатель премии «Оскар» и множества государственных наград. Его творческая карьера охватывает более 60 лет, а среди его работ — культовые фильмы «Я шагаю по Москве», «Утомленные солнцем», «Свой среди чужих, чужой среди своих». В последние годы Михалков активно занимается общественной деятельностью и ведет авторскую программу «Бесогон ТВ», которая и принесла ему популярность среди молодежи.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал