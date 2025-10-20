Взрыв прогремел в районе НПЗ «Лукойл» в Румынии, начато расследование
В момент инцидента НПЗ был закрыт на 45 дней для проведения капремонта
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Руководство нефтеперерабатывающего завода «Петротел-Лукойл» в румынском городе Плоешть начало расследование обстоятельств взрыва, который произошел на предприятии. Инцидент, в ходе которого пострадал один человек, случился во время капитального ремонта НПЗ 20 октября.
«Проводятся профилактические мероприятия с целью недопущения повторения ситуации, а также расследование инцидента. По предварительным данным, ущерба окружающей среде и деятельности предприятия нет», — приводит слова пресс-службы завода РБК.
По сообщению издания, взрыв произошел из-за скопления газов, возникших после утечки в смотровом колодце трубопровода. Вблизи места происшествия находился 57-летний сотрудник подрядной организации, который получил травмы головы и ноги. Его доставили в больницу.
Как сообщало URA.RU, ранее в Румынии были обнаружены новые обломки беспилотников. Инцидент произошел в дельте реки Дунай, рядом с украинской границей.
