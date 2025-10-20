Взрыв прогремел в районе НПЗ «Лукойл» в Румынии, начато расследование

В момент инцидента НПЗ был закрыт на 45 дней для проведения капремонта Фото: Роман Наумов © URA.RU

Руководство нефтеперерабатывающего завода «Петротел-Лукойл» в румынском городе Плоешть начало расследование обстоятельств взрыва, который произошел на предприятии. Инцидент, в ходе которого пострадал один человек, случился во время капитального ремонта НПЗ 20 октября.

«Проводятся профилактические мероприятия с целью недопущения повторения ситуации, а также расследование инцидента. По предварительным данным, ущерба окружающей среде и деятельности предприятия нет», — приводит слова пресс-службы завода РБК.

По сообщению издания, взрыв произошел из-за скопления газов, возникших после утечки в смотровом колодце трубопровода. Вблизи места происшествия находился 57-летний сотрудник подрядной организации, который получил травмы головы и ноги. Его доставили в больницу.

Продолжение после рекламы