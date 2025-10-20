Логотип РИА URA.RU
Общество

Минфин предложил дать Путину право ограничивать валютные операции

20 октября 2025 в 23:59
В Минфине готовят поправки к закону

Фото: Георгий Бергал © URA.RU

В Минфине разработали законопроект, который предусматривает возможность регулирования валютных операций указами президента России Владимира Путина. Об этом рассказал источник близкий к ведомству.

«Правовые отношения в валютной сфере в РФ смогут регулироваться указами президента России», — передает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник. Уточняется, что в настоящее время не предусмотрена ответственность за нарушение введенных президентом отдельных валютных ограничений.

Ранее решение о том, что в России не будут ужесточать валютный контроль было принято на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства и председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Взамен экспортеры обещали увеличить продажи валютной выручки.

