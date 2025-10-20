Экс-солистка «Миража» впервые рассказала, как мистическим образом спаслась от смерти
Гулькина верит в мистику и ангелов-хранителей
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
Экс-солистка «Миража» Наталия Гулькина заявила, что верит в мистику и ангелов-хранителей. О случае, когда певица избежала гибели в автокатастрофе, она рассказала СМИ.
«Во время гастролей водитель уснул за рулем, и машина на полной скорости неслась к обрыву. В критический момент я услышала в наушниках высокую ноту, резко проснулась и успела разбудить шофера. Автомобиль остановился в сантиметрах от обрыва», — рассказала Гулькина. Ее слова передает Пятый канал.
Певица призналась, что после пережитого ее долго трясло, а увиденный обрыв с рекой внизу заставил осознать серьезность ситуации. Гулькина также упомянула другие опасные моменты в своей жизни, включая инцидент с самолетом, когда лайнер не мог выпустить шасси. Кроме того, артистка выразила уверенность, что будущий фильм о группе «Мираж» обязательно покажет драматичное ДТП с Татьяной Овсиенко, после которого певица смогла восстановиться и вернуться на сцену.
