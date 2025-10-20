В деле о мошенничестве с пенсиями тысяч россиян нашли грубые нарушения

Уголовное дело возбудили еще в 2019 году Фото: Илья Московец © URA.RU

Мещанский районный суд Москвы вернул в прокуратуру уголовное дело о хищениях при переводе пенсионных накоплений почти 4,5 тысячи граждан из Пенсионного фонда России (ПФР) в негосударственный пенсионный фонд «Согласие». Решение принято после того, как защита обвинила следствие в нарушении закона при составлении обвинительного заключения. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы суда

«Следствие не установило и не раскрыло обстоятельства инкриминируемого подсудимым хищения безналичных денежных средств», — отмечается в решении суда. Кроме того, суд указал на отсутствие допроса ряда потерпевших и экспертиз по большинству из якобы поддельных договоров.

Дело, возбужденное весной 2019 года Следственным управлением МВД по Республике Коми, стало одним из самых масштабных в сфере пенсионного мошенничества. Изначально фигурантами проходили 15 человек, среди которых был член совета директоров НПФ «Согласие» Андрей Неверов. Им инкриминировали хищение более 11 млрд рублей путем мошенничества и создание преступного сообщества.

Впоследствии версия обвинения несколько раз менялась, а сумма ущерба была снижена до 12,2 млн рублей. По данным следствия, агенты фонда с 2016 по 2018 год фальсифицировали заявления на перевод пенсий, используя украденные базы данных, а незаконные выплаты агентских вознаграждений производились по более чем четырем тысячам фиктивных договоров. Защитники заявляли, что большинство граждан, подписи которых признаны поддельными, не были допрошены, а экспертизы проведены лишь по части документов.