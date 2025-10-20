Нашли кости и странное выгоревшее дерево: что известно о поисках пропавшей семьи Усольцевых к 20 октября

Следком выступил с официальным опровержением слухов о неразглашении Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Следственный комитет России по Красноярскому краю и Республике Хакасия опроверг информацию о том, что с волонтеров, принимавших участие в поисковой операции по делу исчезновения семьи Усольцевых в тайге Красноярского края, требовали подписывать обязательства о неразглашении. Это заявление было сделано в ответ на публикации ряда СМИ, в которых со ссылкой на анонимного волонтера утверждалось, что поисковикам якобы предоставлялись для подписания документы о неразглашении сведений, связанных с предварительным расследованием.

Семья Усольцевых пропала 28 сентября во время туристического похода по территории Красноярского края. В связи с ухудшением погодных условий активная фаза поисков с участием была завершена. В настоящее время поисковые мероприятия продолжают профессиональные спасатели и отдельные волонтеры со всей страны. Что нашли в зоне поисков и какой прогноз сделали местные жители и искусственный интеллект — читайте в материале URA.RU.

Волонтеры нашли кости

Волонтеры нашли на предполагаемом месте их исчезновения множество следов и костей диких животных. Об этом сообщил один из участников поисковой операции. Как отметил охотник Василий Федюнин, количество диких хищников в этом районе ежегодно увеличивается. Одной из версией пропажи Усольцевых называли нападение диких животных.

Усольцевы стали жертвами криминала

В районе пропажи Усольцевых есть вероятность встречи с потенциально опасными людьми, рассказала жительница Сибири, которая вместе с сестрой находилась вблизи Кутурчина и поселка Мина. По ее словам, неподалеку от туристической тропы они замечали людей с оружием.

Могли тайно покинуть страну: похожая история из СССР

Одна из альтернативных версий гласит, что Усольцевы могли инсценировать исчезновение чтобы покинуть страну. В СМИ появилась информация о схожем случае, произошедшем с советской семьей, которая исчезла при аналогичных обстоятельствах и была обнаружена спустя несколько лет на территории США.

В 1980 году майор КГБ Виктор Шеймов вместе с супругой и дочерью тайно покинул Советский Союз. Исчезновение всей семьи вызвало широкий резонанс. Знакомая семьи сообщила, что супруги планировали провести время на даче, однако там их не нашли. В осуществлении плана Шеймову оказывали содействие сотрудники ЦРУ. Для того чтобы не вызвать подозрений, члены семьи оставили в раковине грязную посуду, а в холодильнике — продукты, создавая видимость внезапного ухода. Коллегам Шеймов заранее сообщил о намерении навестить друзей в Подмосковье, а матери рассказал о предстоящей опасной командировке.

ИИ сделал прогноз по Усольцевым

Корреспондент NEWS.ru спросил у ChatGPT, что могло произойти с Усольцевыми. При формировании своих выводов ИИ опирался на обобщенный статистический анализ аналогичных случаев. Он оценил вероятность похищения или убийства на 45%, а отсутствие каких-либо следов семьи Усольцевых может указывать на тщательно организованный тайный вывоз людей с места происшествия. Искусственный интеллект также подчеркнул, что отсутствие результатов в ходе масштабных поисковых мероприятий подтверждает эту версию: вероятно, преступники сумели быстро замести следы или переместили семью в неустановленное место.

По оценке ChatGPT, вероятность того, что Усольцевы остаются в живых, составляет 20–25%. Возможность обнаружения семьи в ходе поисковых операций оценивается в 10–15%. Не исключается, что Усольцевы могут находиться в ближайших заброшенных зданиях, подвалах или бункерах. В то же время, по мнению искусственного интеллекта, шанс того, что семья будет найдена со временем, составляет 75–80%.

В тайге нашли выгоревшее дерево: что это значит

В интернете активно обсуждается информация о том, что во время поисковой операции было обнаружено обгоревшее дерево. Особенность этой находки заключается в том, что, по словам очевидцев, из ствола дерева будто бы заранее, еще до пожара, была вырезана фигура, напоминающая человеческое тело, а затем внутренняя часть полностью выгорела. Если допустить, что подобное дерево действительно существовало, некоторые комментаторы связывают это с возможными ритуальными действиями. Возникают предположения о том, что в тайге могли действовать сектанты, жертвами которых стала семья Усольцевых.

