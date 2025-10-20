Участник вооруженного нападения на сотрудника Росгвардии задержан в Новой Москве

Мужчину, напавшего на силовика с ножом, доставили на допрос Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Подозреваемый в посягательстве на жизнь сотрудника Росгвардии задержан в Московской области. 20-летний молодой человек напал с ножом на правоохранителя и пытался скрыться. Об этом сообщается в telegram-канале столичного ГСУ СК России.

«Подозреваемый в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа задержан. Он будет доставлен в подразделение столичного СК, где следователи приступят к его допросу», — уточняется в сообщении ведомства.

Ранее в СК уточнили, в ходе проверки документов 19 октября молодой человек напал на сотрудника Росгвардии, который остановил мужчину по подозрению в незаконном обороте наркотических средств. Он нанес силовику несколько ударов ножом и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел в Краснопахорском районе Новой Москвы. Пострадавший был госпитализирован в одну из городских больниц.

