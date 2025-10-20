Украина на государственном уровне начала отмену защиты русского языка

Помимо русского языка, в Украине хотят отменить молдавский Фото: Роман Наумов © URA.RU

Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект, который предусматривает исключение русского и молдавского языков из перечня языков, защищаемых Европейской хартией региональных языков. Об этом сообщает telegram-канал «Страна.ua».

«Инициаторы полагают, что русский остается наиболее распространенным языком нацменьшинств в Украине и может вытеснить украинский из публичной сферы — поэтому его предлагается исключить из перечня», — сказано в сообщении. Молдавский язык также исключается из списка, поскольку в самой Молдавии официально принят румынский язык в качестве государственного.

В документе отмечается, что подобные изменения якобы призваны привести национальное законодательство в соответствие с европейскими стандартами и обеспечить приоритет украинского языка во всех сферах общественной жизни. На данный момент законопроект зарегистрирован в парламенте и ожидает рассмотрения профильными комитетами.

Продолжение после рекламы