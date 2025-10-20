Украина на государственном уровне начала отмену защиты русского языка
Помимо русского языка, в Украине хотят отменить молдавский
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект, который предусматривает исключение русского и молдавского языков из перечня языков, защищаемых Европейской хартией региональных языков. Об этом сообщает telegram-канал «Страна.ua».
«Инициаторы полагают, что русский остается наиболее распространенным языком нацменьшинств в Украине и может вытеснить украинский из публичной сферы — поэтому его предлагается исключить из перечня», — сказано в сообщении. Молдавский язык также исключается из списка, поскольку в самой Молдавии официально принят румынский язык в качестве государственного.
В документе отмечается, что подобные изменения якобы призваны привести национальное законодательство в соответствие с европейскими стандартами и обеспечить приоритет украинского языка во всех сферах общественной жизни. На данный момент законопроект зарегистрирован в парламенте и ожидает рассмотрения профильными комитетами.
Вопрос о статусе русского языка в Украине остается предметом обсуждения с 2014 года, когда были введены ограничения на его использование, а с 2019 года украинский язык стал обязательным во всех сферах. В последние годы фиксируется рост числа русскоязычных граждан, особенно в образовательной сфере, что ранее отмечала языковой омбудсмен Елена Ивановская. Власти Украины уже обсуждали возможность полного запрета русского языка в школах.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.