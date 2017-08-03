Жители Зауралья перестали отдыхать за границей и пользоваться услугами туристических агентств. За прошлый год услугами туристических фирм воспользовались более 15,7 тысяч жителей Курганской области. Это на 30% меньше, чем в 2015 году, сообщили «URA.RU» в Свердловскстате. По оценке игроков рынка, ситуация продолжает усугубляться в текущем году, что влечет проблемы для игроков рынка.
«По направлению внутреннего туризма (на Урал) мы наблюдаем рост третий год подряд. Многие стали отказываться от зарубежных поездок, что было связано, в том числе, и с закрытием популярных направлений — Турции и Египта, — отметил в разговоре с корреспондентом „URA.RU“ директор туроператора „Бессонофф Трэвэл“. — Кроме того, было ужесточение правил перевозки детей, я бы даже сказал, была „истерия“ по этому поводу после трагедии в Ханты-Мансийске. Пострадал рынок детского туризма: количество поездок сократилось в 10 раз. Все это привело к тому, что за 2,5 года порядка 20 агентств в Кургане закрылось — это пятая часть от общего числа».
В прошлом году зауральцы купили 8,6 тыс. турпакетов стоимостью 479,5 млн. рублей, что на 11,6 процента меньше показателя 2015 года. Средняя стоимость одного турпакета составила 55,8 тыс. рублей. При этом основная часть туристов (53%) отдыхала на территории России, в основном в Краснодарском крае и Крыму. Из иностранных курортов у жителей области большей популярностью пользовался Таиланд (17% от общего числа зарубежных туров), Казахстан (15%), Кипр (почти 9%) и Тунис (8,1).