В Шадринске на нескольких улицах временно отключат электричество

В Шадринске 21 октября с 8:00 до 13:00 на нескольких улицах отключат электроэнергию. Ограничения коснутся жителей улиц Вязовой (дома с 1 по 17), Аллейной (с 1 по 13 и с 2 по 12), Яблоневой (дом 12), Ивановской (с 1 по 13 и с 4 по 12), Юровских (с 2 по 11), Лещевской, Еловой и района ГЦ «Спутник». Об этом сообщили в telegram-канале администрации города.