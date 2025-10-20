В Шадринске на нескольких улицах временно отключат электричество
В Шадринске на несколько часов отключат электроэнергию
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
В Шадринске 21 октября с 8:00 до 13:00 на нескольких улицах отключат электроэнергию. Ограничения коснутся жителей улиц Вязовой (дома с 1 по 17), Аллейной (с 1 по 13 и с 2 по 12), Яблоневой (дом 12), Ивановской (с 1 по 13 и с 4 по 12), Юровских (с 2 по 11), Лещевской, Еловой и района ГЦ «Спутник». Об этом сообщили в telegram-канале администрации города.
Причиной отключения станет проведение плановых работ на электросетях. «Отключение электроэнергии связано с необходимостью проведения технического обслуживания и ремонта оборудования. Это необходимо для обеспечения надежного электроснабжения потребителей», — уточнили в мэрии Шадринска.
В сообщении также отмечается, что работы пройдут поэтапно и завершатся к часу дня. Администрация рекомендует жителям заранее принять меры: зарядить мобильные устройства и приготовить необходимый запас воды. Оперативная информация о завершении работ будет опубликована в официальных городских источниках.
