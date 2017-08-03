Президент России Владимир Путин, визит которого в Пермь ожидают в ближайший месяц, намерен поинтересоваться ходом строительства новой сцены оперного театра. Ради этого худрука оперного Теодора Курентзиса срочно вызвали из Зальцбурга, где он представляет несколько концертных программ, сообщает телеграм-канал «Солены Уши».
В пресс-службе оперного театра корреспонденту «URA.RU» заявили, что не располагают информацией о планах Курентзиса срочно вернуться в Пермь с австрийских гастролей. В пресс-службе администрации губернатора Пермского края, в свою очередь, говорят, что не располагают официальной информацией о приезде первого лица в регион.
Первоначально визит главы российского государства в Прикамье прочили на июнь. Когда этого не произошло, появилась информация, что Владимир Путин посетит Пермь в августе.
Краевые власти предлагают построить новую сцену оперного в квартале №5, который ограничен улицами Осинской, Монастырской, Попова и Окулова. Однако, как стало известно «URA.RU», руководство театра уже не уверено в том, что хочет видеть еще одно свое здание на берегу Камы. «У них есть свои, другие варианты размещения сцены, которые исходят от художественного руководителя Теодора Курентзиса», — рассказал источник, знакомый с ситуацией.