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30 мая 2017
12:54  02 июня 2017 0

Обсудят визит Путина? В Пермь едет полпред президента

Михаил Бабич на Щучанском заводе химразоружения Курганская область, совещание, бабич михаил
Михаил Бабич проверит, как в крае проходит подготовка к губернаторским выборамФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Полпред президента РФ Михаил Бабич приедет в Пермь в понедельник, 5 июня. В тот же день ожидается визит министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Об этом сообщили «URA.RU» в администрации главы Прикамья.

Чиновники проведут в Перми заседание Совета по промышленной политике Приволжского федерального округа. Будет обсуждаться вопрос о том, как оборонную промышленность можно использовать для производства гражданской продукции.

Кроме того, по информации ИА «Рекс», полпред и глава региона Максим Решетников могут обсудить визит президента РФ Владимира Путина в Пермь. Слухи о том, что российский лидер посетит Прикамье в июне, начали ходить еще весной.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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