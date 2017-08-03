Экс-губернатор Кировской области Никита Белых обратился к медицинскому персоналу СИЗО «Матросской тишины» с просьбой о помощи, сообщает агентство Nation News. У известного арестанта из-за жары обострились хронические заболевания.
Адвокат Белых Андрей Грохотов рассказал, что состояние здоровья его подзащитного ухудшается не в первый раз. Расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Кировской области, напоминает RT, было завершено 27 июля.
Разбирательства по факту получения Белых взятки в 400 тысяч евро начались летом 2016 года.