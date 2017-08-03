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03 августа 2017
Главные новости Москвы
13:41  03 августа 2017 0

Экс-губернатор Белых просит помощи у медиков тюрьмы «Матросская тишина»

Здоровье коррупционера ухудшилось из-за жарыФото: Алексей Глазырин
новость из сюжета:
Дело Никиты Белых
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Экс-губернатор Кировской области Никита Белых обратился к медицинскому персоналу СИЗО «Матросской тишины» с просьбой о помощи, сообщает агентство Nation News. У известного арестанта из-за жары обострились хронические заболевания.

Адвокат Белых Андрей Грохотов рассказал, что состояние здоровья его подзащитного ухудшается не в первый раз. Расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Кировской области, напоминает RT, было завершено 27 июля.

Разбирательства по факту получения Белых взятки в 400 тысяч евро начались летом 2016 года.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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