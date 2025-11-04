Как Евросоюз хочет использовать российский активы для помощи Украине

ЕС перевел Киеву 4 млрд евро из доходов от замороженных активов России Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Евросоюз исчерпал возможности прямой военной поддержки Украины и теперь планирует покрывать дефицит финансирования за счет новых займов и использования замороженных российских активов. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он подчеркнул, что Будапешт откажется участвовать в таких инициативах.

По оценкам The Economist, которые привел Орбан, Украина потребует около 400 миллиардов долларов в течение следующих четырех лет на вооружение, восстановление инфраструктуры, пенсии и выплаты бюджетникам. Премьер-министр отметил, что это финансовое бремя ляжет исключительно на европейские страны, поскольку другие государства не готовы нести такие расходы. Подробнее о будущем российских активов в руках ЕС — в материале URA.RU.

Почему США выступили против использования активов России

Соединенные Штаты заняли сдержанную позицию по вопросу передачи Украине доходов от замороженных российских активов, опасаясь негативных последствий для глобальной финансовой системы. По информации Bloomberg, американские официальные лица выразили несогласие с инициативой Евросоюза во время закрытых обсуждений в рамках заседания МВФ в Вашингтоне.

Как отмечают источники издания, администрация Белого дома принципиально не готова брать на себя обязательства подобного рода. Позиция Министерства финансов США остается неозвученной — ведомство воздерживается от официальных комментариев.

Переговоры в рамках «Большой семерки» выявили расхождения в подходах: пока ЕС продолжает настаивать на использовании активов для военной поддержки Украины, Вашингтон рассматривает их скорее как инструмент будущих переговоров с Москвой. Показательной стала позиция министра финансов США Скотта Бессента, который еще в августе предлагал использовать активы как элемент дипломатического торга, а не немедленной конфискации. По его словам, эти средства должны стать частью комплексного переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта.

Идея «репарационного кредита» ЕС

Евросоюз разрабатывает механизм «репарационного кредита» для Украины, используя в качестве обеспечения замороженные российские активы. Инициатива, предложенная председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, направлена на предоставление Киеву до 140 миллиардов евро с перспективой возврата средств за счет будущих репараций от России.

Кредит призван якобы обеспечить стабильное финансирование Украины в среднесрочной и долгосрочной перспективе, особенно в период с 2026 по 2027 год, когда бюджетные возможности ЕС будут ограничены. Германия активно поддерживает этот план, рассматривая его как способ сохранения военного потенциала Украины на протяжении нескольких лет. При этом ЕС подчеркивает, что сами активы не будут затрагиваться — кредит будет выдан под их обеспечение с сохранением правовых норм.

ЕС планирует использовать все активы

Евросоюз разрабатывает план полного использования замороженных российских активов для поддержки Украины. Согласно совместному заявлению лидеров ЕС, Великобритании и других европейских стран, включая президента Украины Владимира Зеленского, планируется задействовать не только государственные, но и частные активы России.

Еврокомиссия предлагает увеличить размер кредита для Украины с первоначально планировавшихся 140 миллиардов евро до 165 миллиардов евро. Дополнительные 25 миллиардов евро должны поступить с частных банковских счетов в странах ЕС, где также находятся замороженные российские средства.

В документах ЕС подчеркивается необходимость создания специальной системы гарантий для защиты финансовых институтов, таких как бельгийский депозитарий Euroclear. При этом признается, что юридические аспекты использования частных активов требуют дополнительной проработки. Страны-участницы намерены обсудить конкретные механизмы реализации этого плана на ближайшем заседании Евросовета.

Возможный способ применения ЕС российских активов

Согласно докладу «Росконгресса», основным сценарием использования замороженных российских активов в ЕС считается выпуск беспроцентных облигаций под гарантии европейских правительств. Общий объем замороженных средств составляет около 300 миллиардов долларов, из которых 180-185 миллиардов евро сосредоточены в бельгийском депозитарии Euroclear, передает «Финансы. Mail.ru». Эти средства предлагается направить на предоставление Украине «репарационного кредита» в размере до 140 миллиардов евро после погашения предыдущих обязательств перед G7.

Ключевой проблемой остается юридический статус операции, поскольку преобразование активов без согласия России квалифицируется экспертами как квазиконфискация (термин, который в октябре 2025 года использовал премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, описывая схему Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины). Бельгия блокирует реализацию плана, требуя полных юридических гарантий, в то время как Еврокомиссия настаивает на распределении рисков между всеми странами-членами. Потенциальными покупателями облигаций могут выступить европейские финансовые институты, однако иностранные инвесторы, вероятно, воздержатся от участия в сделке из-за опасения ответных мер со стороны России. Отсутствие консенсуса в ЕС и риски для инвестиционного климата ставят под вопрос реализацию этого плана.

Спонсирование Киева без активов РФ станет тяжким бременем для ЕС

Еврокомиссия продолжает настаивать на реализации плана по использованию замороженных российских активов для предоставления Украине кредита, поскольку альтернативные варианты финансирования создадут непосильную нагрузку на бюджеты стран ЕС. Согласно предложенной схеме, средства с депозитария Euroclear будут направлены на выдачу Украине кредита, при этом Киев сможет вернуть эти средства только после получения репараций от России. Такой подход, по мнению Брюсселя, позволит избежать прямой конфискации активов.

Однако реализация этого плана столкнулась с сопротивлением Бельгии, требующей предоставления полных юридических гарантий. В случае невозможности достижения компромисса Евросоюзу придется рассматривать менее оптимальные варианты, такие как выпуск общеевропейских долговых обязательств или предоставление грантов, что значительно увеличит финансовое давление на страны-члены. Особую остроту ситуации придает то, что созданный ранее Фонд для Украины практически исчерпан, а текущие потребности Киева в финансировании продолжают стремительно расти.

Позиция России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила Евросоюз о жестких ответных мерах в случае реализации планов по использованию замороженных российских активов. Она заявила, что в дипломатическом ведомстве осведомлены о попытках Запада создать «видимость юридического обоснования для банального воровства» государственной собственности России.